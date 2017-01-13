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NEWSru.ua // Культура // Пятница, 13 января 2017 г.
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U2 решили отложить выход нового альбома из Трампа

время публикации: 08:56
последнее обновление: 08:56
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Рок-группа U2 решила отложить выход своего нового альбома "Songs Of Experience" в связи с избранием Дональда Трампа будущим президентом США

Рок-группа U2 решила отложить выход своего нового альбома "Songs Of Experience" в связи с избранием Дональда Трампа будущим президентом США. Об этом гитарист группы Эдж рассказал в интервью изданию Rolling Stone.

По его словам, музыканты решили переосмыслить происходящее в мире, и как это правильно отразить в своей музыке. Ведь большинство песен для нового альбома были записаны еще в 2016 году, когда мир еще не был таким.

И теперь группа сосредоточится на туре в поддержку их предыдущего альбома "The Joshua Tree".

Следует отметить, что U2 стали не первой группой, которая выступила против Трампа. До этого музыкант и диджей Moby посмеялся над предложения выступить на инаугурации новоизбранного американского президента.

"Думаю, я бы согласился сыграть на инаугурации, если бы как гонорар Трамп опубликовал свою налоговую отчетность", – написал музыкант в Instagram.

Да и в общем американские звезды выйдут на марш женщин против Трампа на следующий день после его инаугурации.

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Пятница, 13 января 2017 г.  

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