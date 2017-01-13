На Маланку вареники, восковые фигуры и стаканы предвещают украинкам судьбу и щедрый год

В Украине традиционно на Маланку 13 января девушки и хозяйки гадают – на замужество, хорошую судьбу, щедрый год.

Как отмечают "Новости Полтавщины", самые распространенные способы – на варениках, восковых фигурах и бумажках.

Ниже описаны 5 "наиболее популярных" способа гаданий в этот праздничный период.

1. На каше:

На завтрак хозяйки варили любую кашу. После закипания смотрели на пенку. Если красная и густая – будет урожай и талантливая дочь. Белая и жидкая - быть беде. Хорошей кашей завтракали. Плохую выбрасывали в реку.

2. На варениках:

В вареники клали сюрпризы. Мука - к мукам, фасоль - к детям, пуговица - к обнове, сахар - жизнь в будущем году сладкое, соль - не очень, перец - жизнь с перчиком, нить – к дороге.

Кстати, в регионах Украины значение сюрпризов могут отличаться.

3. На воске:

С помощью ножа снимали со свечи немного воска, разогревали в ложке над свечой, загадывали желания. Выливали воск в тарелочку с холодной водой и смотрели, какие символы вышли. Каждая девушка толковала эти символы по-своему. Можно рассмотреть первую букву именьи суженого.

4. Бумажные вестники:

На бумажных полосках писали значимые для себя события: свадьба, рождение ребенка, деньги, знакомство, переезд, смена работы и так далее. Полоски клали на край миски с водой. В половинку скорлупы грецкого ореха ставили маленькую свечу и спускали на воду. Ждали, пока она сама подплывет к бумажке. Событие, написанная на записке, должно было состояться в будущем году.

5. Гадание в стакане:

Брали 4 стакана, которые до половины заполняли водой. В первую клали соль, во вторую – сахар, в третью – кольцо, а в четвертую – ничего. Одна девушка в руках на подносе держала стаканы и перемещала их. Другая становилась за спиной и угадывала стакан. Соленая вода – грусть, сладкая – успех, пресная – обычный год, кольцо – к свадьбу или встрече с суженым.

Вечером 13 января, накануне Нового года по старому стилю, украинцы традиционно празднуют Щедрый вечер (Щедрую кутью), или праздник Меланки. Такое название в народной традиции - Меланки, Маланки, Миланки - праздник получил потому, что по юлианскому календарю, которым пользуются восточные православные христиане, на 31 декабря приходится день святой Мелании Римлянки, которая жила в Риме в IV-V вв.

На Маланки украинцы имеют много традиций. Самая главная – вертепы с Козой, Василием и Маланкой. В домах разыгрывали их свадьбу. Вместо иконы "невест" благословляли печной заслонкой, рублем и скалкой. В руках они держали "свечи" из кукурузы. Ватага меланкарей приносила метлу и по всему дому разбросала ней мусора. Печь мыли водой, а стены белили мелом. Хозяева должны были не обижаться. Потому что если в этот день с кем-то поссоришься или подерешься – так будет весь год.

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