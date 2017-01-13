Apple идёт в шоу-бизнес

Компания Apple будет снимать фильмы и телешоу.
Об этом сообщает znaj.ua.
Начали с производства документальных фильмов про музыку. Но в будущем планируют делать передачи и на другие темы.
Также Apple хочет купить права на популярные телешоу. Но сценарии к ним еще не написали. В планах компании – ряд успешных проектов для телевидения.
К конца 2017 года года компания планирует запустить трансляцию ряда телешоу. Сейчас продолжаются переговоры о программах, которые не касаются музыки.
Apple ведет переговоры с ветераном голливудских продюсеров о покупке прав на первоначально скриптовых телевизионных программ, пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что этот шаг может стать преобразующим для Голливуда и помочь компенсировать замедление продаж для Apple.
Таким образом корпорация хочет увеличить свое влияние на медиа-рынке и создать конкуренцию для сервисов Spotify, Netflix и Amazon.
Отметим, что в декабре 2016 года компания Amazon объявила о запуске своего сервиса стриминга видео Amazon Prime Video в 200 странах мира, среди которых есть также и Украина.
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