Apple идёт в шоу-бизнес

Компания Apple будет снимать фильмы и телешоу.

Об этом сообщает znaj.ua.

Начали с производства документальных фильмов про музыку. Но в будущем планируют делать передачи и на другие темы.

Также Apple хочет купить права на популярные телешоу. Но сценарии к ним еще не написали. В планах компании – ряд успешных проектов для телевидения.

К конца 2017 года года компания планирует запустить трансляцию ряда телешоу. Сейчас продолжаются переговоры о программах, которые не касаются музыки.

Apple ведет переговоры с ветераном голливудских продюсеров о покупке прав на первоначально скриптовых телевизионных программ, пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что этот шаг может стать преобразующим для Голливуда и помочь компенсировать замедление продаж для Apple.

Таким образом корпорация хочет увеличить свое влияние на медиа-рынке и создать конкуренцию для сервисов Spotify, Netflix и Amazon.

Отметим, что в декабре 2016 года компания Amazon объявила о запуске своего сервиса стриминга видео Amazon Prime Video в 200 странах мира, среди которых есть также и Украина.

Cсылки по теме: