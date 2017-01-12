Для украинского мультфильма "Мавка. Лесная песня" будут искать инвесторов на Cartoon Movie в Бордо

Проект мультипликационного фильм "Мавка. Лесная песня" примет участие в питчинге – презентации кинопроекта с целью нахождения инвесторов для его финансирования – полнометражных анимационных фильмов Cartoon Movie, который состоится в марте во французском Бордо.
В 2017 году на Cartoon Movie будут представлены 56 проектов из разных стран мира, передает Cultprostir.
Украина впервые станет участником знаменитого ко-продакшен форума: "Мавка. Лесная песня", создаваемая по мотивам пьесы Леси Украинки, примет участие в питчинговой категории "Концепт".
"Мы очень горды, что будем первыми украинскими участниками такого влиятельного международного события, как Cartoon Movie. Тем более, что "Мавка" – не просто мультфильм, а, в некотором смысле, анимационное воплощение украинских традиций, обрядов, мифологии и нашей культуры в целом. Отбор для участия в питчинге Cartoon Movie - наше первое значимое европейское "завоевание", наш первый шаг к цели популяризовать украинскую культуру за рубежом", – рассказала продюсер проекта Ирина Костюк.
К созданию саундтрека "Мавки" привлечены музыканты из "ДахаБраха".
Первый тизер фильма будет представлен на кинорынке European Film Market в рамках Берлинского международного кинофестиваля в феврале 2017 года.
Напомним, в октябре 2016 года в прокат вышел первый украинский 3D анимационный фильм "Никита Кожемяка".
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