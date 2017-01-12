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NEWSru.ua // Культура // Четверг, 12 января 2017 г.
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Украинская бандуристка поразила Сеть исполнением Hallelujah

время публикации: 09:27
последнее обновление: 10:39
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Украинка спела под бандуру песню Hallelujah легендарного Леонарда Коэна. Об этом сообщает "Радио 24".

Участница группы хмельницкого KRUT Марина Круть исполнила кавер в рамках проекта "Песня под Бандуру".

Марина Круть – известная бандуристка, которая смело и уверенно экспериментирует с народным инструментом и разрушает мифы о его архаичности.

"Цель проекта - показать, что бандура может звучать современно. Проект "Песня под Бандуру" раскрывает это дуэтами с известными музыкантами, которые мы планируем показать в этом году, и неожиданными версиями различных известных хитов разных эпох и периодов", - рассказывает Марина.

Ранее украинский оркестр покорил соцсети исполнением Hotel California на бандурах и кобзах.

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Четверг, 12 января 2017 г.  

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