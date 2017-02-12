Французы посвятили Василию Слипаку мемориальное произведение "Последняя кавалькада"

В Национальной филармонии в память о погибшем в АТО оперном певце Василие Слипаке сыграли мемориальное произведение "Последняя кавалькада". Мировую премьеру исполнили музыканты Киевского камерного оркестра под руководством французского дирижера, друга Василия Сипака, Николя Кросса.

Об этом сообщает "5 канал".

"Произведение "Последняя кавалькада" французский композитор Пьер Тийуа написал в память о Василии Слипаке. Об этом его попросил друг Василия, дирижер Николя Кросс. Киевский камерный оркестр под руководством Кроса исполняет это произведение впервые, специально для украинского зрителя. С Василием Слипаком Николя Кросс был знаком более восьми лет. Вместе они отыграли больше десятка концертов. Планировали совместные проекты. Но сегодня Кросс исполняет мемориальную композицию в память о погибшем товарище", - говорится в публикации.

Кросс вспоминает: "Он не говорил об этом со мной и с другими парижскими музыкантами. Он будто разделил свою жизнь на две. В одной Василий – оперный певец. Со мной он разговаривал только о музыке или наших общих знакомых. И я считал, что будет не совсем уместно расспрашивать его о взглядах. Но у Василия были друзья, которые видели его и другим. Он вел с ними жаркие дискуссии, ведь они уговаривали его не ехать".

"Последняя кавалькада" в некоторых отрывках действительно имитирует звуки войны. В частности, барабаны врываются в мелодию, словно артиллерийские залпы.

Напомним, солист Парижской оперы, доброволец с позывным "Миф" Василий Слипак погиб на фронте 29 июня 2016 года. Вместе с боевыми побратимами он отбивал атаку террористов на поселок Луганское. Его убила пуля снайпера.

Уже на следующий день попрощались с Василием в Днипре. Позже тело певца доставили во Львов, где похоронили на Лычаковском кладбище. Проститься с героем пришли тысячи людей.

Cсылки по теме: