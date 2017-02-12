В финал Национального отбора на "Евровидение" прошли Illaria и Rozhden

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Определились еще два артиста, которые прошли в финал Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2017" - это певица Illaria и певец Rozhden.
Как сообщает ТаблоID, по результатам второго этапа отбора именно эти исполнители получили больше всего голосов.
Традиционно, лучших выбирали по смешанной системе голосования: свои баллы выставляло жюри, которое в этом году состоит из композитора Константина Меладзе, певицы Джамалы и шоумена Андрея Данилко, и зрители - через смс-голосование.
В этот раз за место в финале соревновались Letay, Мила Нитич, Kuznetsov, Aghiazma, Detach, Rozhden, Panivalkova и Illaria.
Напомним, первый полуфинал Национального отбора на "Евровидение" состоялся 4-го февраля. Тогда в финал прошли Tayanna и группа "Сальто Назад".
Третий полуфинал пройдет 18-го февраля, где выберут еще двух артистов в финальную шестерку.
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