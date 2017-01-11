Алексиевич и Акунин вышли из состава "Российского ПЕН-центра"

Вслед за писателями Львом Рубинштейном и Александром Иличевским некогда правозащитную организацию "Российский ПЕН-центр" покинули Нобелевский лаурет Светлана Алексиевич и вынужденный ранее выехать с территории РФ автор исторических романов Борис Акунин (Григорий Чхартишвили).

О таком решении Алексиевич передал московский телеканал "Дождь". По ее словам, этот шаг связан "с исключением из организации писателя и журналиста Сергея Пархоменко", - подчеркивается в сообщении.

"Российский ПЕН-центр" этим (правозащитой деятельностью - ред.) не занимается, а значит, никакого отношения к ПЕН-движению не имеет. Задача всей деятельности "Российского ПЦ" только в том, чтобы не рассердить начальство. Я разделяю взгляды ПЕН-движения, но прошу впредь никак не ассоциировать меня с "Российским ПЦ". Я в нем больше не состою", - написал в свою очередь Акунин в Facebook.

Накануне о решении покинуть организацию сообщили Иличевский и Рубинштейн. Как заявил последний, причинами ухода послужили действия руководства организации: оно исключило из клуба некоторых коллег и предприняло "репрессивные меры" в их отношении.

Новая череда выходов из "Российского ПЕН-центра" началась после исключения из его рядов публициста, журналиста, радиоведущего и общественного активиста (проекты "Диссернет", "Последний адрес") Пархоменко, в прошлом - главного редактора журналов "Итоги", "Вокруг света", а также "Ежедневного журнала".

Основанием для этого стала его публикация в поддержку украинского политзаключенного, кинорежиссера Олега Сенцова.

Напомним, в декабре минувшего года с просьбой об освобождении Сенцова к Путину лично обращался российский кинорежиссер Александр Сокуров.

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