Новое украинское: Mund записал альбом на костях животных, а "Дом Грибоедова" на вокзальный микрофон

Киевский фотограф Пымин Давидов выпустил дебютную пластинку Hunting своего электронного проекта Mund, пишет Cultprostir.

"Этот альбом о природе, о природе человека, о том, как человек может быть внутренне похож на животное", – говорит Пымин.

Пластинка включает 12 треков. Партии битов в этих композициях исполнены инструментами, сделанными из костей животных, которые, как утверждает Пымин Давидов, умерли не насильственной смертью. Эти инструменты предоставил львовский музыкант Андрей Ловско, который изготовляет их в результате долгих путешествий по Индии. Также в альбоме Hunting можно услышать духовые и щипковые, гитару и электронный инструмент терменвокс.

"Записывая этот альбом, я отталкивался от шаманских трансовых ритмов. Можно сказать, что все треки созданы максимально интуитивно, – рассказывает Давидов. – Они составляют единую историю, но каждая из них немного вырвана из контекста. Поэтому между некоторыми треками можно ощутить некую пропасть".

Тем временем украинская группа "Дом Грибоедова" презентовала четвертый студийный альбом под названием "7".

"Пластинка "7" посвящена цифре, а не числу, – объясняют участники коллектива. – В числах скрыта сентиментальность, а в цифре – только констатация факта, где мы, не стесняясь, говорим о порочности".

"Дом Г "Дом Грибоедова" вернулись к репетициям осенью 2015 года после довольно длительного перерыва. По словам музыкантов, идей к тому моменту накопилось более чем достаточно.

Помещение для записи альбома "7" нашел звукорежиссер и бас-гитарист группы "Гражданин Топинамбур" Максим Грусевич: "Я не люблю студии, студия сковывает, ограничивает во времени и пространстве. Когда музыкант смотрит на "счетчик", ему сложно думать о подаче и драйве. Было принято решение записать все в одном знакомом подвале, используя минимум оборудования. Кстати, вокал мы записывали на старый совковый микрофон, раздобытый в заброшенных катакомбах, который, по всей видимости, использовался вокзальными диспетчерами. Мне кажется, эта запись передает энергию живого исполнения, дух рок-н-ролла, так сказать".

"Мы записывались относительно недолго – приблизительно по 2 дня ушло на каждый инструмент. Запись вокала заняла больше времени, ведь хотелось отточить тексты и их подачу до нужного состояния. Релиз планировали на осень, но подвела техника, поэтому альбом выпустили уже в 2017-м", – рассказали музыканты из "Дома Грибоедова".

Вживую они презентуют пластинку "7" 21 января в днепровском арт-центре "Квартира".

Ранее новый альбом выпустила украинская этно-хаос группа "ДахаБраха".

Cсылки по теме: