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NEWSru.ua // Культура // Среда, 11 января 2017 г.
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Джордж Лукас создаст собственный музей кино на миллиард
время публикации: 21:53
последнее обновление: 21:53
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После протестов в Чикаго против строительства музея кино знаменитый американский кинорежиссер Джордж Лукас перенес свой проект в Лос-Анжелес

После протестов в Чикаго против строительства музея кино знаменитый американский кинорежиссер Джордж Лукас перенес свой проект в Лос-Анжелес.

Об этом информирует "ВВС Украина".

Здание возведут в парковой зоне на юге города.

В этом месте в 1932-м и 1984 годах проводились летние Олимпийские игры.

Финансировать строительство будет сам Джордж Лукас. Музей будет стоить ему более миллиарда долларов.

В музее выставят оригинальные предметы, использовавшиеся во время съемок не только "Звездных войн", но и других легендарных голливудских фильмов.

Напомним, что на 14 декабря намечен выход продолжения легендарной киносаги Лукаса – фильм режиссера Райана Джонсона "Звездные войны: Эпизод 8".

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