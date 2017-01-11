Джордж Лукас создаст собственный музей кино на миллиард

После протестов в Чикаго против строительства музея кино знаменитый американский кинорежиссер Джордж Лукас перенес свой проект в Лос-Анжелес.
Об этом информирует "ВВС Украина".
Здание возведут в парковой зоне на юге города.
В этом месте в 1932-м и 1984 годах проводились летние Олимпийские игры.
Финансировать строительство будет сам Джордж Лукас. Музей будет стоить ему более миллиарда долларов.
В музее выставят оригинальные предметы, использовавшиеся во время съемок не только "Звездных войн", но и других легендарных голливудских фильмов.
Напомним, что на 14 декабря намечен выход продолжения легендарной киносаги Лукаса – фильм режиссера Райана Джонсона "Звездные войны: Эпизод 8".
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