СМИ назвали лучшие фильмы и шоу для наркоманов

Издание Fader опубликовало список лучших фильмов и шоу сервиса Netflix для наркоманов. Всего в подборку попало 17 проектов.
Возглавила рейтинг документальная лента немецкого режиссера Вернера Херцога "В самое пекло" 2016 года. Режиссер исследует феномен вулканов, сопровождая в экспедиции ученого Клайва Оппенгеймера.
Вторую строчку занимает четвертый эпизод сериала "Проще простого" американского кинематографиста Джо Сванберга — представителя поджанра "мамблкор", который характеризуется натурализмом и естественностью диалогов.
Замыкает тройку лидеров шоу "Странная дружба" от издания National Geographic, в центре сюжета которого привязанность, возникшая между особями разных видов, к примеру, между черепахой и детенышем бегемота.
В подборку также вошли такие проекты, как научно-фантастическая картина "Муха" 1958 года, подростковый ромком "Лиззи Магуайер", драма "Примесь", триллер братьев Коэн "Бартон Финк" и телепрограмма "Сумеречная зона".
Ранее журнал The Rolling Stone составил рейтинг из 20 лучших фильмов 2016 года. Первое место в списке занял мюзикл "Ла-Ла Ленд" с Райаном Гослингом и Эммой Стоун, мировая премьера которого состоялась в августе 2016 года. В январе 2017 мюзикл "Ла-Ла Ленд" завоевал сразу семь "Золотых глобусов".
|
Cсылки по теме:
Иранский режиссер не попадет на "Оскар" из-за указа Трампа
// NEWSru.ua // Культура // 29 января 2017 г.
Оскар-2017: на самую главную статуэтку претендуют девять картин
// NEWSru.ua // Культура // 24 января 2017 г.
Мюзикл "Ла-Ла Ленд" завоевал сразу семь "Золотых глобусов"
// NEWSru.ua // Культура // 9 января 2017 г.
В 2017 году выйдут фильмы о Джамале и Дзидзьо. 10 украинских картин получили международные награды
// NEWSru.ua // Культура // 3 января 2017 г.
Журнал The Rolling Stone назвал лучшие фильмы 2016 года
// NEWSru.ua // Культура // 9 декабря 2016 г.
Фильм "Лобановский навсегда" получил гран-при на фестивале в Милане
// NEWSru.ua // Культура // 24 ноября 2016 г.
Фильм "Гнездо горлицы" завоевал приз Международного кинофестиваля Мангайм-Гайдельберг
// NEWSru.ua // Культура // 22 ноября 2016 г.