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NEWSru.ua // Культура // Суббота, 11 февраля 2017 г.
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СМИ назвали лучшие фильмы и шоу для наркоманов
время публикации: 16:53
последнее обновление: 17:00
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Возглавила рейтинг лучших фильмов и шоу сервиса Netflix для наркоманов документальная лента немецкого режиссера Вернера Херцога "В самое пекло" 2016 года

Издание Fader опубликовало список лучших фильмов и шоу сервиса Netflix для наркоманов. Всего в подборку попало 17 проектов.

Возглавила рейтинг документальная лента немецкого режиссера Вернера Херцога "В самое пекло" 2016 года. Режиссер исследует феномен вулканов, сопровождая в экспедиции ученого Клайва Оппенгеймера.

Вторую строчку занимает четвертый эпизод сериала "Проще простого" американского кинематографиста Джо Сванберга — представителя поджанра "мамблкор", который характеризуется натурализмом и естественностью диалогов.

Замыкает тройку лидеров шоу "Странная дружба" от издания National Geographic, в центре сюжета которого привязанность, возникшая между особями разных видов, к примеру, между черепахой и детенышем бегемота.

В подборку также вошли такие проекты, как научно-фантастическая картина "Муха" 1958 года, подростковый ромком "Лиззи Магуайер", драма "Примесь", триллер братьев Коэн "Бартон Финк" и телепрограмма "Сумеречная зона".

Ранее журнал The Rolling Stone составил рейтинг из 20 лучших фильмов 2016 года. Первое место в списке занял мюзикл "Ла-Ла Ленд" с Райаном Гослингом и Эммой Стоун, мировая премьера которого состоялась в августе 2016 года. В январе 2017 мюзикл "Ла-Ла Ленд" завоевал сразу семь "Золотых глобусов".

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Суббота, 11 февраля 2017 г.  

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