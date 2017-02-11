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NEWSru.ua // Культура // Суббота, 11 февраля 2017 г.
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Евровидение-2017: сегодня определят еще двух кандидатов в финал
время публикации: 19:15
последнее обновление: 19:15
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Второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2017, который определит еще двух кандидатов в финал, состоится в субботу, 11 февраля, в 19:00.

В прямом эфире его уже показывает телеканал UА:Перший - в эфире, на сайте, официальном YouTube-канале и на странице в Facebook, сообщает пресс-служба UА:Перший.

"В эту субботу к выбранным в первом полуфинале финалистам - TAYANNA и "Сальто Назад" - добавятся еще двое. В этот раз за место в финале будут соревноваться: LETAY, Мила Нитич , KUZNETSOV, AGHIAZMA, DETACH, ROZHDEN, Panivalkova и ILLARIA", - говорится в сообщении.

Нынешний национальный отбор на Евровидение имеет три полуфинала. В каждом из них выступает восемь исполнителей, два из которых по результатам голосования проходят в финал. Имя артиста, который весной представит Украину на песенном конкурсе, определится в финале - 25 февраля.

Система голосования на национальном отборе остается такой же, как и в прошлом году: жюри выставляют участникам баллы, зрители голосуют sms-сообщениями, после чего баллы суммируются.

В жюри - музыкальный продюсер отбора Константин Меладзе, артист и композитор Андрей Данилко и победительница "Евровидения-2016" Джамала.

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Суббота, 11 февраля 2017 г.  
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