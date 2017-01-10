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NEWSru.ua // Культура // Вторник, 10 января 2017 г.
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Вышел трейлер к украинскому фэнтези "Сторожевая застава"

время публикации: 13:42
последнее обновление: 13:42
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Обнародован официальный трейлер полнометражного фильма "Сторожевая застава" режиссера Юрия Ковалева. Как сообщает Госкино, фильм выйдет в прокат осенью 2017 года.

"Сторожевая застава" – фэнтези, рассказывающий о мальчике, который попадает из современности в 11-й век.

Выход фильма перенесли почти на год (изначально планировалось, что фильм выйдет в конце 2016-го), чтобы доработать спецэффекты и, как сообщает продюсер картины Егор Олесов, "синхронизировать релиз с международными продажами" и получить "наиболее выиграшное место в росписи фильмов кинотеатрами".

Главные роли исполнили Даниил Каменский, Ева Кошева, Роман Луцкий и другие. Фильм поставлен по одноименной книге Владимира Рутковского.

Напомним, в 2017 году на украинских экранах можно ожидать около 40 отечественных кинопремьер.

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