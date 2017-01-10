Скончалась известная украинская поэтесса Светлана Костюк

В понедельник, 9 января, в 13:00 состоялись похороны известной украинской поэтессы Светланы Костюк. Жизнь волынской поэтессы оборвалась после тяжелой болезни в канун Рождества, 6 января, в Нововолынске.
"В канун Рождества, 6 января, после тяжелой болезни оборвалась жизнь волынской поэтессы Светланы Костюк", – передает местное издание "Volyn24".
Последние два года своей жизни поэтесса боролась с раком легких.
Добавим, Светлана Костюк издала несколько поэтических сборников, часть ее произведений переведена и издана на английском, польском, испанском и других языках. Она была автором около 50 песен, написанных совместно с украинскими и зарубежными композиторами.
Очаровательная поэтесса родилась в селе Куклы Маневицкого района, училась в Луцке, позже проживала в Нововолынске, работала в местном лицее.
Писать стихи начала еще в юности, первые из них были опубликованы в районной газете еще когда девушка училась в старших классах.
Первый поэтический сборник "Вспышки души" появился на свет в 1998 году. Дальше были – "Наедине с миром", "Письма без кнвертов", "Траектория самосожжения", "Босиком в небо", которая в прошлом году была издана на английском в Нью-Йорке, и последняя – "Исцеление любовью".
Светлана Костюк была членом Национального союза писателей Украины, лауреатом всеукраинских и международных литературных конкурсов.
В ее стихах много боли и грустных мотивов, много вопросов к жизни, прощаний и роковых пророчеств.
|
Cсылки по теме:
Гнатюка похоронили на Байковом кладбище. Проститься пришли Тарасюк, Драч и Мороз
// NEWSru.ua // Культура // 4 мая 2016 г.
Умер поэт и бард Андрей Панчишин
// NEWSru.ua // Культура // 13 октября 2015 г.
Умер поэт и драматург Олег Лишега
// NEWSru.ua // Культура // 17 декабря 2014 г.
Умер мексиканский поэт Хосе Эмилио Пачеко
// NEWSru.ua // Культура // 27 января 2014 г.
Умер ирландский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе Шеймас Хини
// NEWSru.ua // Культура // 30 августа 2013 г.