Скончалась известная украинская поэтесса Светлана Костюк

В понедельник, 9 января, в 13:00 состоялись похороны известной украинской поэтессы Светланы Костюк. Жизнь волынской поэтессы оборвалась после тяжелой болезни в канун Рождества, 6 января, в Нововолынске.

"В канун Рождества, 6 января, после тяжелой болезни оборвалась жизнь волынской поэтессы Светланы Костюк", – передает местное издание "Volyn24".

Последние два года своей жизни поэтесса боролась с раком легких.

Добавим, Светлана Костюк издала несколько поэтических сборников, часть ее произведений переведена и издана на английском, польском, испанском и других языках. Она была автором около 50 песен, написанных совместно с украинскими и зарубежными композиторами.

Очаровательная поэтесса родилась в селе Куклы Маневицкого района, училась в Луцке, позже проживала в Нововолынске, работала в местном лицее.

Писать стихи начала еще в юности, первые из них были опубликованы в районной газете еще когда девушка училась в старших классах.

Первый поэтический сборник "Вспышки души" появился на свет в 1998 году. Дальше были – "Наедине с миром", "Письма без кнвертов", "Траектория самосожжения", "Босиком в небо", которая в прошлом году была издана на английском в Нью-Йорке, и последняя – "Исцеление любовью".

Светлана Костюк была членом Национального союза писателей Украины, лауреатом всеукраинских и международных литературных конкурсов.

В ее стихах много боли и грустных мотивов, много вопросов к жизни, прощаний и роковых пророчеств.

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