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NEWSru.ua // Культура // Вторник, 10 января 2017 г.
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Госкино запретило украино-российский сериал с Фреймут
время публикации: 17:57
последнее обновление: 18:02
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В "Гостинице Элеон" сыграла украинская телеведущая Ольга Фреймут

Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в государственной регистрации и праве распространения и демонстрации комедийного сериала "Отель".

Об этом сообщается во вторник на сайте агентства.

"Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования т/сериала "Гостиница" (реж. Федотов А., Маслов А.)", - говорится в сообщении.

Как отметили в агентстве, решение было принято в соответствии с пунктом 10 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрирования фильмов и на основании статьи 15-1 Закона Украины "О кинематографии", которой регламентировано, что запрет на трансляцию фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, которые не содержат популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, распространяется на фильмы, произведенные и/или впервые обнародованные (демонстрированные) после 1 января 2014 года.

По данным профильных СМИ, российско-украинский комедийный сериал "Гостиница Элеон" режиссеров Антона Федотова и Антона Маслова является спин-офом российского ситкома "Кухня" (продолжением, основными действующими лицами которого являются персонажи, ранее фигурировавшие в первичном произведении).

В "Гостинице Элеон" сыграла украинская телеведущая Ольга Фреймут.

Напомним, в конце ноября Госкино отменило государственную регистрацию и аннулировало государственные удостоверения на семь телесериалов российского производства.

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