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NEWSru.ua // Культура // Пятница, 10 февраля 2017 г.
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На Берлинале покажут каталог украинских фильмов 2016-2017
время публикации: 23:05
последнее обновление: 23:05
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"Каталог украинских фильмов 2016-2017", который подготовило Госкино, представят на Украинском стенде Европейского кинорынке 67-го Берлинского международного кинофестиваля

"Каталог украинских фильмов 2016-2017", который подготовило Госкино, представят на Украинском стенде Европейского кинорынке 67-го Берлинского международного кинофестиваля.

Об этом сообщили в пятницу 10 февраля в пресс-службе агентства.

"Англо-украинское издание содержит информацию об около 200 новых украинских кинофильмах - завершенных и находящихся на стадии производства, а также о представителях современного отечественного кино, что поможет кинематографистам со всего мира найти новых партнеров и друзей в Украине", - рассказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что печатные экземпляры каталога - а он вышел тиражом тысяча экземпляров. - в течение года будут распространяться на международных фестивалях и кинорынках, других международных мероприятиях, в том числе и через дипломатические представительства Украины.

Электронная версия каталога размещена на сайте Госкино Украины:

Украинский стенд будет работать на кинорынке Берлинале до 17 февраля. 12 февраля председатель Госкино Филипп Ильенко проведет презентацию украинской киноиндустрии, во время которой расскажет о потенциале украинской киноотрасли.

МКФ в Берлине открылся вчера, 9 февраля, и продлится до 19 февраля.

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Пятница, 10 февраля 2017 г.  

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