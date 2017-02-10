На Берлинале покажут каталог украинских фильмов 2016-2017

"Каталог украинских фильмов 2016-2017", который подготовило Госкино, представят на Украинском стенде Европейского кинорынке 67-го Берлинского международного кинофестиваля.
Об этом сообщили в пятницу 10 февраля в пресс-службе агентства.
"Англо-украинское издание содержит информацию об около 200 новых украинских кинофильмах - завершенных и находящихся на стадии производства, а также о представителях современного отечественного кино, что поможет кинематографистам со всего мира найти новых партнеров и друзей в Украине", - рассказали в пресс-службе.
Там также уточнили, что печатные экземпляры каталога - а он вышел тиражом тысяча экземпляров. - в течение года будут распространяться на международных фестивалях и кинорынках, других международных мероприятиях, в том числе и через дипломатические представительства Украины.
Электронная версия каталога размещена на сайте Госкино Украины:
Украинский стенд будет работать на кинорынке Берлинале до 17 февраля. 12 февраля председатель Госкино Филипп Ильенко проведет презентацию украинской киноиндустрии, во время которой расскажет о потенциале украинской киноотрасли.
МКФ в Берлине открылся вчера, 9 февраля, и продлится до 19 февраля.
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