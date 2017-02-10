Depeche Mode выпустили "революционный" клип

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Британская группа Depeche Mode опубликовала на своем канале в YouTube клип на трек "Where's the Revolution", который вышел в начале февраля.
Ролик снят в черно-белой гамме, однако у одного из музыкантов, Дэйва Гаана, в какой-то момент пиджак становится красным, что создает аллюзию на фильм "Город грехов".
Сингл станет частью нового альбома "Spirit", релиз которого намечен на 17 марта.
Отметим, "Spirit" - 14-я студийная пластинка коллектива. Предыдущий альбом Depeche Mode под названием "Delta Machine" был выпущен в 2013 году.
Ранее новые альбомы представили The Rolling Stones и Metallica.
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