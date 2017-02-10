В Германии открылся 67-й международный кинофестиваль "Берлинале"

9 февраля вечером в Берлине открылся 67-й международный кинофестиваль "Берлинале". В первый день покажут фильм "Джанго". Об этом сообщает DW.

"В Берлине вечером в четверг, 9 февраля, торжественно открылся 67-й международный кинофестиваль "Берлинале". В этот день его гости смогут посмотреть дебютную режиссерскую работу французского продюсера и сценариста Этьена Комара - биографический фильм "Джанго" о французском джазовом гитаристе Джанго Рейнхардте", - говорится в сообщении.

Фестиваль продлится до 19 февраля, в общей сложности на нем покажут 399 кинокартин. В конкурсной программе участвуют 24 фильма.

Жюри фестиваля во главе с голландским режиссером и сценаристом Полом Верховеном объявит победителей 18 февраля.

Как одно из специальных событий фестиваля заявлен показ документального фильма российского режиссера Аскольда Курова "Процесс" о суде над Олегом Сенцовым.

Ранее сообщалось, что в рамках секции "Generation 14plus" 67-го Берлинского международного кинофестиваля состоится премьера фильма режиссеров Георга Жено и Елизаветы Смит "Школа №3". Полнометражная документальная лента снята в копродукции Украины и Германии. Показ на Берлинале "Школы №3" состоится 15 февраля 2017 года. Герои фильма - 13 подростков из отстроенной после военных действий школы №3 из Николаевки, что на Донбассе: они рассказывают о своих страхах и мечтах.

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