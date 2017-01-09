Умер известный украинский историк Юрий Сливка

На 87-м году ушел из жизни известный украинский историк, доктор исторических наук Юрий Сливка.

Об этом в Фейсбуке пишет директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"В дороге на Киев настигла печальная весть о смерти одного из моих Учителей - Юрия Сливки. Вечная память!", - отмечает он.

Юрий Сливка родился 26 марта 1930 года в селе Новое Давидково (ныне Мукачевского района Закарпатской области). Учился в народной школе. После немецко-советской войны учился в Мукачевском кооперативном техникуме. В 1948-1953 годах учился на историческом факультете Ужгородского университета. После окончания работал директором сельской школы. Вскоре поступил во Львовский институт общественных наук, где работал аспирантом под руководством академика Ивана Крипякевича, впоследствии заведовал отделом.

Был профессором Львовской государственной финансовой академии, заведующим кафедрой социальных и гуманитарных дисциплин.

Автор статей в 5 и 6 томах восьмитомной "Истории Украинской ССР" (Киев, 1977), в частности в 6 томе параграфа "Западная Украина под гнетом буржуазно-помещичьей Польши". Автор статей Энциклопедии истории Украины.

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