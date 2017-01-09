Мюзикл "Ла-Ла Ленд" завоевал сразу семь "Золотых глобусов"

Триумфатором нынешней церемонии вручения премий Голливудской ассоциацией иностранной прессы "Золотой глобус" стала лента Дэмиена Шазелла "Ла-Ла Ленд", завоевав победу во всех семи номинациях, в которых выдвигалась.

Об этом сообщает "Укринформ".

В частности, лента выиграла золотые статуэтки в номинациях:

Лучший сценарий (Дэмьен Шазелл)

Лучшая песня (Город звезд)

Лучшая музыка к фильму (композитор Джастин Хурвитц)

Лучший режиссер (Дэмьен Шазелл)

Лучший фильм (мюзикл)

Лучший актер (Брайан Гослинг)

Лучшая актриса (Эмма Стоун)

Сюжет этого американского трагикомедийного фильма-мюзикла построен вокруг приключений музыканта и актрисы, которые влюбляются в Лос-Анджелес.

"Ла-ла-ленд" победил четырех других номинантов.

Лучшим полноформатным драматическим фильмом года признан "Лунный свет" Барри Дженкинса.

Американский драматический фильм, снятый по пьесе "В лунном свете черные парни кажутся печальными" Терелл Мак-Крени, в трех частях рассказывает о взрослении темнокожего парня по имени Чирон.

Всего же в этой номинации соревновались пять кинокартин. Кроме объявленного победителя, за "Золотой глобус" боролись: "Из соображений совести" шотландца Дэвида Маккензи, "Любой ценой" Мела Гибсона, "Манчестер у моря" Кеннета Лонергана и американо-австралийской-британский драматический фильм "Лев" Гарта Дэвиса.

Основанный на реальных событиях сериал "Американская история преступлений" получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший минисериал или телефильм".

Первый сезон этого сериала описывает историю суда над известным футболистом Джеем Симпсоном, которого обвиняли в убийстве собственной жены и ее любовника. Второй сезон сейчас разрабатывается, его сюжет будет сосредоточен на последствиях урагана Катрина.

Кроме этого, главная актриса первого сезона "Американской истории преступлений" Сара Полсон получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль минисериала или телефильма.

В свою очередь, награду за лучшую мужскую роль минисериала или телефильма получил Том Хиддлстон за игру в "Ночном администраторе".

В этой номинации сериал опередил четырех соперников.

Добавим, что "Американская история преступлений" номинировалась в пяти категориях, однако завоевать награды смогла лишь в двух.

Победителем в номинации за лучшую ленту на иностранном языке голливудская ассоциация иностранной прессы "Золотой глобус" объявила фильм "Она" голландского режиссера Пола Верховена.

Снятый в сотрудничестве между Францией, Германией и Бельгией этот психологический триллер рассказывает о женщине по имени Мишель (выполняет Изабель Юппер), которая стремится отомстить своему преследователю и насильнику.

Всего же в номинации за лучший фильм на иностранном языке были представлены пять картин. Кроме победителя за статуэтку боролись "Божественные" (Франция), "Неруда" (Чили), "Коммивояжер" (Иран) и "Тони Эрдманн" (Германия).

Клер Фой и Изабель Юппер признаны лучшими актрисами года.

Так, Изабель Юппер была награждена одной из самых престижных мировых кинопремий за роль в полнометражном фильме "Она", а Клер Фой - за мастерское перевоплощение в телевизионном биографическом сериале "Корона".

Добавим, что именно "Корона" был признан лучшим драматическим сериалом года, а "Она" стала триумфатором среди фильмов на иностранном языке.

В то же время актрису Мерил Стрип наградили почетной премией имени Сесила Б. Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа.

Награду Стрип вручила победительница "Золотого глобуса" Виола Дэвис, признанная лучшей актрисой второго плана за роль в фильме "Ограждения".

Зал приветствовал награждение стоя.

Сама же Мерил Стрип, которая уже является восьмикратной обладательницей "Золотого глобуса", в настоящее время борется за свою девятую награду. На этот раз в категории "Лучшая актриса в полнометражной комедии или мюзикле" за игру в фильме "Флоренс Фостер Дженкинс".

Награда в номинации "Лучший режиссер полнометражной ленты" в церемонии 2017 досталась Дэмьен Шазеллу.

31-летний американский режиссер признан победителем за свою работу "Ла-Ла Ленд". Ему удалось превзойти даже такого метра, как Мел Гибсон, который тоже выдвигался на "Золотой глобус" со своим фильмом "Из соображений совести".

За "Золотой глобус" в этой категории боролись пять художников, все из которых представляют США. Кроме Дэмиена Шазелла и Мела Гибсона, другими претендентами были: Том Форд ("Под ночным покровом"), Барри Дженкинс ("Лунный свет") и Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря").

Отметим, это уже 74-я церемония вручения премии "Золотой глобус" Голливудской ассоциации иностранной прессы. Сейчас она традиционно проходит в отеле Beverly Hilton в Голливуде. "Золотой глобус" считается одной из самых престижных наград (после "Оскара") и кроме сферы кинематографии охватывает также телевизионной фильмы и сериалы. Премия присуждается с 1942 года по результатам голосований аккредитованных при Голливуде иностранных журналистов.

Напомним, в прошлом году картина "Выживший" (The Revenant) получила "Золотой глобус" в основной категории - "Лучший драматический фильм".

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