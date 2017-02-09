Стартовали съёмки драмы "Киборги" от режиссёра Сеитаблаева

Съемки полнометражного фильма "Киборги" об обороне Донецкого аэропорта начались в четверг 9 февраля 2017 года.

Об этом сообщил режиссер фильма Ахтем Сеитаблаев.

"С помощью ВСЕВЫШНЕГО мы начали...", - написал он в своем Facebook.

Драма "Киборги" – это история о легендарных бойцах ВСУ и добровольцах, которые на протяжении более 200 дней защищали Донецкий аэропорт от российско-террористических войск в 2014 году на Донбассе.

Фильм расскажет историю одного боевого дежурства в течение нескольких недель в сентябре 2014-го. По словам режиссера Сеитаблаева, цель ленты – "сохранить память о легендарных киборгах".

Полнометражный фильм "Киборги" стал одним из победителей VIII конкурсного отбора Госкино. 19 декабря 2016 года Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией Идасом-филм контракт о предоставлении проекту "Киборги" государственной финансовой поддержки в размере 23 973,6 тыс грн.

Режиссером ленты является Ахтем Сеитаблаев, автором сценария – Наталья Ворожбит, продюсер – Иванна Дядюра. Общая стоимость производства фильма – 47 947,2 тыс грн.

Напомним, что режиссер и исполнитель главной роли в фильме о депортации крымских татар "Хайтарма" Ахтем Сейтаблаев приступил к созданию художественного фильма о защитниках Донецкого аэропорта весной 2015 года. Консультантами при написании сценария выступили сами бойцы, прозванные за силу духа и бесстрашие "киборгами".

Отметим, что сейчас Ахтем работает над тремя проектами, которые создаются при поддержке государства: помимо масштабной картины об обороне Донецкого аэропорта "Киборги", и еще одного фильма "Ее сердце", который находится на стадии постпродукции, также занялся лентой "Захар Беркут" (Zakhar Berkut), снятый по мотивам повести Ивана Франко, которая уже была экранизирована в 1971 году киностудией им. А. Довженко – нынешнее кино станет своеобразным омоложением знаменитого 45-летнего шедевра исторической драмы от режиссера Леонида Осыка и сценариста и автора текстов песен Дмитрия Павлычко. Сценарий к "Захару Беркуту" написал Ярослав Войцешек. Оператор - Юрий Король. Продюсеры - Егор Олесов и Юрий Прилипко. Спецэффектами займется украинская студия Postmodern. Бюджет картины – 75 миллионов гривен. Помощь Госкино – 30 миллионов. Как отмечал Ахтем, "я хочу и буду много работать, потому что люблю то, что делаю".

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