На Минской книжной ярмарке россиян заставили убрать экстремистскую литературу о "Гиви" с "Моторолой"

В Беларуси на Минской международной книжной ярмарке российские издательства выставили на стенды книги о боевиках, действовавших на украинском Донбассе, а также скандальные книги покойного украинского писателя и журналиста Олеся Бузины.
Разжигающую межнациональную вражду литературу уже убрали со стендов, сообщает белорусское Радио Свобода.
Так, российский "Книжный мир" представил книги "Рыцари Новороссии. Хроники Корреспондента легендарного Моторолы" Геннадия Дубового и "Донбасс: от Славянска до Дебальцево" Михаила Поликарпова, на обложках которых есть и уже убитые в оккупированном боевиками Донецке Михаил "Гиви" Толстых и Арсен "Моторола" Павлов.
Также на стенды попала книга "Куклы и кукловоды. Украинские катастрофы" Эль Мюрида.
Кроме того, выставили книги скандально известного Олеся Бузины – "Вурдалак Тарас Шевченко", "Союз плуга и трезуба: как придумали Украину".
Как объяснил представитель компании "Макбел" – одного из организаторов выставки – издательства арендуют площади и в первый день до 12:00 раскладывают свою продукцию.
"Но после этого мы обязательно проходим и смотрим, какая литература представлена. И сегодня с утра все эти книжки сомнительного содержания убрали", – сказал собеседник "Радио Свобода".
"Людей предупредили, что эти книги в нашей стране нежелательны, в Беларуси есть список экстремистской литературы, запрещенной. При нас убрали и вроде бы все поняли", – сообщил он.
"Осматриваем мы не только российские стенды, но и все другие. Будем и дальше отслеживать", – добавил представитель "Макбел".
Напомним, что в 2015 году по факту распространения антиукраинских книг на Форуме издателей во Львове было возбуждено уголовное дело.
Добавим, что перед этим Госкомтелерадио Украины опубликовал список книг, запрещенных к ввозу в страну.
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