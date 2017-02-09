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NEWSru.ua // Культура // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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В Сети появился мультфильм "Как козаки режим тишины уважали"
время публикации: 08:11
последнее обновление: 08:15
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В сети набирает популярность мультипликационная зарисовка под названием "Как козаки режим тишины уважали", в которой показано, как украинские военные реагируют на провокационные обстрелы со стороны боевиков на Донбассе. Мультфильм опубликован в YouTube.

В комментарии к видео отмечается, что несмотря на достигнутые в Минске соглашения о режиме полного прекращения огня, боевики на Донбассе ведут провокационные обстрелы. При этом украинские военные не отвечают на провокации.

"За три года боевых действий у бойцов выработалась своя тактика ведения войны, потому что козаки с давних времен славились находчивостью и удачей", - пишут в комментарии.

Авторы мультфильма отмечают, что он основан на реальных событиях и посвящен бойцам добровольческих батальонов и другим украинским героям.

В сюжете идет речь о том, как украинцы, не открывая огонь, обезвредили боевика, который обстреливал школу.

Ранее в Украине сняли первый мультфильм про УПА.

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Четверг, 9 февраля 2017 г.  

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