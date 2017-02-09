"Друга Ріка" сняла клип про домашнего робота

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Украинская группа "Друга Ріка" представила клип на песню "Монстр". Это первый сингл из седьмого студийного альбома, релиз которого назначен на апрель этого года. Режиссером видео выступил Дмитрий Манифест, пишет РБК-Styler.
По словам солиста группы Валерия Харчишина, на клип коллектив вдохновили такие фильмы, как "Чаппи", "Робокоп" и "Терминатор".
В клипе рассказывается о воображаемом друге, который есть у каждого. Он появляется в детстве, сначала живет под кроватью, затем перебирается с нами в новые квартиры и часто не оставляет до конца жизни.
Ранее группа "ТІК" представила эротический клип о киборге, которого "полюбили" всем селом.
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