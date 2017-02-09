"Друга Ріка" сняла клип про домашнего робота

Украинская группа "Друга Ріка" представила клип на песню "Монстр". Это первый сингл из седьмого студийного альбома, релиз которого назначен на апрель этого года. Режиссером видео выступил Дмитрий Манифест, пишет РБК-Styler.

По словам солиста группы Валерия Харчишина, на клип коллектив вдохновили такие фильмы, как "Чаппи", "Робокоп" и "Терминатор".

В клипе рассказывается о воображаемом друге, который есть у каждого. Он появляется в детстве, сначала живет под кроватью, затем перебирается с нами в новые квартиры и часто не оставляет до конца жизни.

Ранее группа "ТІК" представила эротический клип о киборге, которого "полюбили" всем селом.

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