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NEWSru.ua // Культура // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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"Друга Ріка" сняла клип про домашнего робота
время публикации: 11:15
последнее обновление: 11:15
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Украинская группа "Друга Ріка" представила клип на песню "Монстр". Это первый сингл из седьмого студийного альбома, релиз которого назначен на апрель этого года. Режиссером видео выступил Дмитрий Манифест, пишет РБК-Styler.

По словам солиста группы Валерия Харчишина, на клип коллектив вдохновили такие фильмы, как "Чаппи", "Робокоп" и "Терминатор".

В клипе рассказывается о воображаемом друге, который есть у каждого. Он появляется в детстве, сначала живет под кроватью, затем перебирается с нами в новые квартиры и часто не оставляет до конца жизни.

Ранее группа "ТІК" представила эротический клип о киборге, которого "полюбили" всем селом.

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Четверг, 9 февраля 2017 г.  

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