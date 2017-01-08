В Украине отмечают день рождения выдающегося поэта Василия Симоненко

Сегодня, 8 января, в Украине отмечают день рождения выдающегося украинского поэта Василия Симоненко (1935 - 1963 гг).

Василий Симоненко родился в селе Биивцы Лубненского р-на на Полтавщине 8 января в 1935 г. Рос без отца, мать работала в колхозе. В течение 1942-1952 гг. будущий поэт учился в школе. В 1952 году закончил с золотой медалью среднюю школу в Тарандинцах, поступил на факультет журналистики Киевского университета имени Шевченко. Участвовал в работе литературной студии имени Василия Чумака (СИЧ).

В 1957 - 1960 гг. работал в газете "Черкасская правда", потом, в 1960 - 1963 гг., - в газете "Молодежь Черкасщины", собственным корреспондентом "Рабочей газеты", а также занимался литературным творчеством.

В 1962 году Василий Симоненко стал членом Союза писателей. Планировал проступать в аспирантуру Института литературы АН УССР, вышел единственный его прижизненный сборник "Тишина и гром".

Сборник "Тишина и гром" был написан под влиянием "хрущевской оттепели" и одобрительно воспринят критикой и читателями.

Вместе с другими талантливыми представителями украинской молодежи Василий Симоненко участвует в работе Клуба творческой молодежи, ездит по Украине, общаясь с ровесниками.

Затем поэт работает в комиссии, занимавшейся расследованием массовых расстрелов в застенках НКВД. Попадает под надзор КГБ. Летом 1962 года милиционеры арестовали и жестоко избили его. Его произведения отказывались печатать, друзья отвернулись.

Осенью 1962 г. Симоненко начинает писать дневник "Окрайці думок".

В 1963 вышла сказка "Царь Плакса и Лоскотон" В начале сентября 1963 г. лег в больницу, поскольку после избиения его мучили боли, был диагностирован рак почек.

13-го декабря в 1963 г. поэт умер в черкасской больнице (по официальной версии, от рака), похоронен в Черкассах. Поэт прожил всего 28 лет.

Даже после смерти КГБ продолжало отслеживать творчество поэта.

В 1964-ом году вышел посмертный сборник "Земное притяжение" (книга была выдвинута на получение Государственной премии УССР им. Шевченко в 1965 г. (посмертно), но лауреатом в том году стал Мыкола Бажан). Прошло 15 лет официального забвения поэта и в 1981 году появилась книга избранного "Лебеди материнства" с предисловием Олеся Гончара.

Василию Симоненко посмертно присуждена Государственная премия Украины имени Шевченко в 1995-м году.

Ранее украинская группа "Біла Вежа" презентовала клип на песню "Виростеш ти, сину". Текстом композиции стало стихотворение украинского классика Василия Симоненко.

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