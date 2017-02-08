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NEWSru.ua // Культура // Среда, 8 февраля 2017 г.
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В Центре Курбаса разработали план модернизации культурной политики
время публикации: 22:34
последнее обновление: 22:34
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В Центре Курбаса разработали план модернизации культурной политики

В Национальном центре театрального искусства имени Леся Курбаса подчеркивают необходимость модернизации культурной политики. В частности, в Центре уже разработали план реформы, которая сочетает европейские принципы и новейший украинский опыт.

Об этом на пресс-конференции на тему: "Модернизация культурной политики: стратегия, реформа, перспективы" в "Укринформе" сообщила научный сотрудник НЦТИ им. Л.Курбаса Надежда Мирошниченко.

"Когда мы говорим о реформе, нам нужно понять, куда мы идем. Есть два главных вопроса - это вопрос идентичности, оригинальности, то есть мы должны понять, в чем наша идентичность, и второй вопрос - вопрос интеграции украинской культуры в европейское общемировое пространство", - сказала Мирошниченко.

По ее словам, сегодня необходимы новые формы и методы государственного финансирования художественных институтов и внедрение культурной политики как политики институционализации, модернизация украинского законодательства по опыту стран Европы.

По мнению Мирошниченко, сегодня театральная отрасль является наиболее проблемной зоной, которая не претерпела реформирования по европейским принципам и консервируется в моделях, применяемых тоталитарной Российской Федерацией. Ликвидация важных стратегических направлений, направленных на развитие, - программы поддержки пьес и переводов, профессиональных изданий, стажировки для молодежи, научных центров (в частности и Центра Курбаса) особенно угрожает в условиях гуманитарной гибридной войны.

По ее словам, необходимы государственные программы поддержки независимых театров, профессиональных изданий, современной драмы и переводов, творческой и научной молодежи, создания грантовой фундации Государственного агентства по развитию театрального искусства (Институт театра).

"Мы должны внедрить культурную политику и определенные приоритеты. Например, относительно театров - это может быть современная национальная драма, новые переводы, поддержка молодежи. В Украине в 10 раз меньше театров, чем по нормам Европы. Нужно внедрить механизмы поддержки независимых театров", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось о том что Национальный союз театральных деятелей Украины (НСТДУ) вместе с Министерством культуры создадут в 2017 году Всеукраинский театральный фестиваль.

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