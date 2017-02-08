Мэрайя Кэри представила развратный клип

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Американская певица Мэрайя Кэри и репер YG выпустили новый совместный видеоклип о расставании, пишет "Обозреватель". В видео "I Don't" знаменитая певица появляется в традиционном образе развратной красотки, а ее коллега YG страдает от любви к своей избраннице.
По сюжету видео все действие происходит во дворе дома, где Мэрайя сидит в свадебном платье на заднем сидении Rolls Royce.
Потом 46-летняя певица снимает свадебное платье и практически весь клип поет в одном нижнем белье.
Ранее новые клипы представили Леди Гага и Бритни Спирс.
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