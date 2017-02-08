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NEWSru.ua // Культура // Среда, 8 февраля 2017 г.
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Мэрайя Кэри представила развратный клип

время публикации: 07:52
последнее обновление: 07:52
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Американская певица Мэрайя Кэри и репер YG выпустили новый совместный видеоклип о расставании, пишет "Обозреватель". В видео "I Don't" знаменитая певица появляется в традиционном образе развратной красотки, а ее коллега YG страдает от любви к своей избраннице.

По сюжету видео все действие происходит во дворе дома, где Мэрайя сидит в свадебном платье на заднем сидении Rolls Royce.

Потом 46-летняя певица снимает свадебное платье и практически весь клип поет в одном нижнем белье.

Ранее новые клипы представили Леди Гага и Бритни Спирс.

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Среда, 8 февраля 2017 г.  

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