В Киеве на фестивале "Віршень"-2017 презентуют новый проект – "Строки с передовой"

Всеукраинский поэтически-музыкальный фестиваль "Віршень-2017" стартует 10 февраля в Киеве. В его программе – новый проект "Строки с передовой".

Об этом сообщают организаторы фестиваля.

"10 февраля в 16.00 в помещении издательства "Смолоскип" (ул. Межигорская, 21) стартует Всеукраинский поэтически-музыкальный фестиваль "Віршень", который проходит 21 год подряд... Во время фестиваля состоится презентация проекта "Строки с передовой": Борис Гуменюк (по телефону из Песков); Ярослав Платмир, поэтический сборник "Пулей и пером"; Влад Сорд, поэтический сборник "Трансгрес(и)я"; Алексей Бык, поэтический сборник "Стихотворения на руке"; Елена Задорожная с анонсом нового поэтического сборника "Дорогами схимника", - говорится в сообщении.

В программе также: Поэтические открытия "Віршня"-2017: Тимофей Бинюков (Харьков), Ася Демиденко, Ангелина Кованда, Дарья Ковальчук, Лала Цукерман, Яра Степная (Львов); Поэты с гитарами: Сергей Василюк ("Тень Солнца"), Гриць Вагапов ("Впервые слышу"), Валентина Заха-Бурая, Дмитрий Линартович, Евгений Манженко-Сталкер, Юрий Рудницкий, Неля Франчук; Группы "Телери", "Рутения", "Шпилястые кобзари".

Изюминка фестиваля – презентация тизера мультфильма по научно-фантастической повести Сергея Пантюка "Винчи и Эдисон" от студии "Муравей" (руководитель Татьяна Ясинчук). Сергей Пантюк, который является инициатором и модератором мероприятия, также презентует свою новую книгу – избранные стихи "Так молчал Заратустра" от издательства "Смолоскип".

Приглашенные поэты: Иван Андрусяк, Братья Капрановы, Татьяна Винник, Елена Гетманец, Сергей Жадан, Павел Коробчук, Олег Короташ, Юрко Космина, Олег Коцарев, Вано Крюгер, Катя Ляшевская, Елена Максименко, Дмитрий Мамчур, Алла Николаенко, Владимир Осипенко, Палад, Наталья Позняк-Хоменко, Тата Ривна, Елена Степаненко, Татьяна Череп-Пероганич, Евгения Чуприна, Татьяна Шептицкая, Оксана Яблонская.

Цель фестиваля – популяризация украинской поэзии, авторской песни и небанальной музыки, творческая помощь талантливым авторам, которые живут за пределами столицы, формирование в Украине единого художественного пространства, благоприятного для творческого развития каждой личности, стремящейся создавать отечественную культуру.

Ранее сообщалось, что Комитет Госкомтелерадио по присуждению премии Кабинета министров Украины имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества определил лауреатов за 2016 год.

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