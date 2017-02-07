Pianoбой представил клип с невероятными видами Исландии

Pianoбой Дмитрий Шуров в новом клипе на песню "Лучшее, что есть" показал зрелищные кадры Исландии. Режиссером видео стал Гео Лерос, который отметил, что эта история – о внутреннем диалоге с собой, пишет ТСН.

"Безлюдность окружающего пространства олицетворяет поиск внутренних ориентиров и душевного фундамента. Дима Шуров на воде со своим пианино – символ самодостаточности для меня. Символ человека, который себя в жизни нашел. Мы все ищем гармонию в других, но настоящее счастье находит тот, кто нашел гармонию с собой", - говорит режиссер.

По словам самого исполнителя, новый клип – посвященный его самым верным слушателям.

"Ничего не хочу говорить об этой песни – она сама за себя все сказала. Хочу только, чтобы мои самые верные и самые чуткие слушатели знали, что эта работа – для них. Для самых глубокий и трушних фанов, с которыми я на одной волне в этом жизненном шторме", - подчеркнул Дмитрий.

Напомним, предыдущий клип Pianoбоя был о влюбленных инопланетянах.

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