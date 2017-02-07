В центре Днипра установят статую интернет-мема Ждуна

Мэр Днипра Борис Филатов подтвердил намерение установить в городе статую, изображающую интернет-мем, известный как Ждун. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"От журналистов ничего не скроешь:) Да, это правда. Ведем переговоры", - написал он, комментируя материал BBC-Украина.

Ранее издание сообщило, что администрация Днипра планирует установить в центре города статую Homunculus Loxodontus, более известную как Ждун.

Как отмечается, на данное время идут соответствующие переговоры со скульптором из Нидерландов Маргрит ван Брифорт, которая решила посвятить свою работу пациентам, которые очень долго ждут на прием к врачу.

Планируется, что статуя будет выполнена из бетона, а ее высота составит около двух метров.

Ждун - это реально существующая скульптура Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и морского слона), которую создала голландская художница Маргрит ван Брифорт. Сейчас она находится в Лейденском университете в Нидерландах.

По замыслу автора Ждун - это "жуткая и необычная помесь человека со слоном и насекомым, без ног, зато с человеческими руками и множеством складок, которая отражает суровую действительность любого события, что происходит в нашей не слишком радужной жизни".

По словам скульптора, она вдохновлялась людьми, которые сидят в очереди к врачу, и залами ожидания.

Ранее во Франковске открыли скульптуру Гомера Симпсона.

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