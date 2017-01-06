Расходы на Евровидение-2017 превысят ожидаемый доход. Как идёт подготовка к конкурсу

Песенный конкурс Евровидение-2017, который состоится в Киеве, имеет имиджевое значение для Украины несмотря на то, что расходы на него превысят ожидаемый доход. Об этом заявила исполнительный продюсер Евровидения-2017 Виктория Романова в эфире Громадского.

"Евровидение является имиджевым проектом. Это не расходы, это инвестиции. Я бы советовала именно так рассматривать эти средства. Мы все понимаем, что это затратная часть. Она не маленькая. Это одновременно и инвестиции в Украину, в инфраструктуру, в имидж и в будущее", - сказала она.

Предполагается, что доход от проведения Евровидения-2017 в Украине составит около 200 млн грн, при том, что расходы заложены около 430 млн грн.

Отметим, что победа Джамалы на Евровидении-2016 принесла не только радость, но и огромный массив работы, связанной с проведением конкурса в Украине. Организацией крупнейшего музыкального события года занимается Национальная телекомпания Украины (НТКУ), которая отчиталась о том, что уже сделано, пишет 112 Украина.

Уже 1 июня 2016 года Кабинет министров Украины утвердил состав Организационного комитета по подготовке и проведению Евровидения-2017 во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

С 24 июня начался отбор города-хозяина Евровидения-2017, который длился чуть больше двух месяцев и состоял из четырех этапов: подача заявок, их анализ рабочей группой НТКУ, представление на заседании Оргкомитета и избрание финалистов и инспекция городов-финалистов.

По результатам отбора городом-хозяином Евровидения-2017 объявили столицу Украины - Киев. Главной ареной песенного конкурса в этом году станет Международный выставочный центр. Это крупнейшее выставочное сооружение Украины, в архитектурный ансамбль которого входят три павильона общей площадью 58 тыс. кв. м. Комплекс имеет современную систему вентиляции и кондиционирования воздуха, 15 конференц-залов, пресс-центр, рестораны и кафе.

Финансирование Евровидения будет происходить из нескольких источников. Из государственного бюджета на подготовку и проведение песенного конкурса выделено 455,7 млн гривен, а Киев как город-хозяин вносит свой вклад в размере 200 млн гривен. Предполагается определенный доход от спонсорских и рекламных поступлений, а также от продажи билетов.

На заседании 11 октября правительство утвердило План мероприятий по подготовке и проведению Евровидения. Также министры решили не применять предельные суммы расходов на приобретение необходимого оборудования. Все необходимые для организации мероприятия тендеры разрешили проводить по упрощенной процедуре. А Кабинет министров утвердил специально определенный перечень таких товаров, работ и услуг.

Кроме того, Кабмин отменил ограничения по временному пребыванию в Украине для иностранцев, участвующих в подготовке Евровидения.

Параллельно формировалась команда Евровидения-2017. В ее нынешнем составе уже 20 сотрудников НТКУ и 18 дополнительно привлеченных специалистов. Но уже в 2017 году количество людей, которые будут работать над организацией международного песенного конкурса в Украине, будет увеличиваться.

В то же время уже заключен договор с администрацией главной арены песенного конкурса - Международным выставочным центром по аренде помещений для подготовки и проведения Евровидения-2017. Аренда будет стоить 35,1 млн грн. Проведен отбор компании, которая будет заниматься оснащением МВЦ трибунами.

Избран подрядчик и концепция дизайна сцены Евровидения-2017. Продакшн-дизайнером, который разработает дизайн сцены, станет компания Wieder Design и всемирно известный дизайнер Флориан Ведер. Это уже четвертая сцена, которую он будет разрабатывать для международного песенного конкурса. Ведер считает своей главной задачей - создать ощущение счастья и восторга у каждого, кто присоединится к Евровидению.

"Я уже запланировал использовать некоторые революционно новые наработки, но пока буду держать их в секрете. Дизайн сцены Евровидения-2017 будет уникальным и отличающимся от предыдущих шоу", - говорил он.

Определен официальный туристический оператор. Услуги по заказу гостиничных номеров на период проведения конкурса будет предоставлять компания Pilot.ua.

Определен победитель отбора креативной концепции Евровидение-2017. Победителем стало творческое объединение из двух креативных агентств: Republique и Banda agency, которых специально для этого проекта объединились в компанию "Группа РЕ Дизайн". Идеи логотипа и слогана песенного конкурса, который будет принимать Украина, предложили 11 лучших креативных агентств страны. Презентация креативной концепции состоится в январе 2017 года.

С 19 декабря стартовал отбор волонтеров, которые будут работать с артистами, прессой, иностранными делегациями и гостями международного песенного конкурса, а также помогать в телевизионном производстве шоу, бэкстейдж и фан-зоне. За первые сутки отбора НТКУ получила 1500 анкет от желающих принять участие в Eurovision Voluteers 'Family. На сегодня количество анкет превысило 5000.

Продолжается работа по отбору основных локаций Евровидения-2017. К ним относятся места проведения церемонии открытия и красной дорожки, а также размещение городка Евровидения и Евроклуба.

Запущена активная работа по креативному наполнению трех шоу песенного конкурса. Этим занимается шоу-продюсер Стюарт Барлоу и креативный продюсер Олег Бондарчук. Барлоу имеет более 25 лет опыта в медиа-индустрии. Он уже работал на Евровидении в 2011 году в Дюссельдорфе, принимал участие в творческом производстве песенных конкурсов в Баку, Мальме, Копенгагене, Вене.

Боднарчук - режиссер и креативный директор масштабных украинских и зарубежных шоу. Работал над проектами "Фабрика звезд", "Голос страны" и "Голос дети". С успехом проявил себя как режиссер на проекте "America's got talent", был режиссером премии "M1 Music Awards" в 2015 году и проекта "Мисс Украина" в 2015 и 2016 годах.

Проводится отбор ведущих Евровидения-2017, разрабатываются идеи заполнения интервал-актов, посткардов, формируется перечень специальных гостей.

Создан Штаб по вопросам безопасности песенного конкурса. Он сформирован из специалистов всех ведомств, заканчивается разработка плана обеспечения безопасности Евровидения.

В мэрии столицы уверены, что им по силам угодить всем: и гостям, которые съедутся со всей Европы, и привередливым местным, которые потом многие годы будут пользоваться благами цивилизации, созданными для конкурса. Так, официальные гости Евровидения будут ездить на общественном транспорте бесплатно, в столичном Гидропарке отремонтируют пляж "Венеция", от Владимирской горки до Арки Дружбы народов планируют построить пешеходный мост, а также реконструируют ступени от Десятинного переулка до урочища Гончаров.

Кроме того, в КГГА рассчитывают запустить речной трамвайчик, который будет ходить от станции городского речного порта на левый берег. И, конечно, обещают отремонтировать дороги и привести в порядок окрестности МВЦ, в частности, снести МАФы, которые там цветут буйным цветом.

Участие в международном песенном конкурсе, который будет принимать Украина, подтвердили 43 страны. Полуфиналы состоятся в Киеве 9 и 11 мая, а финал - 13 мая. По предварительным прогнозам, во время проведения конкурса украинскую столицу посетит около 20 тыс. человек.

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