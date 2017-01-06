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NEWSru.ua // Культура // Пятница, 6 января 2017 г.
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В Киеве и Днипре проведут рождественскую "Країну Мрій"
время публикации: 17:40
последнее обновление: 17:40
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В Киеве и Днипре проведут рождественскую "Країну Мрій"

7 января фестиваль "Країна Мрій" начнется в Киеве и Днипре. В столице "Рождество над Днепром" начнется в 11.00 на Певческом поле. В Днипре фестиваль стартует на площади Героев Майдана в полдень и продлится два дня.

В программе рождественская ярмарка, уличная еда, мастер классы по пению колядок, вырезанные вытынанок и плетения елочных украшений, передает Gazeta.ua.

Уже традиционно в Киеве состоится массовое пение рождественской колядки. 7 тыс посетителей фестиваля колядовали вместе в 2015 году на Софиевской Площади. Это рекорд "Країна Мрій".

В двух городах выступят Олег Скрипка и "Le Grand Orchestra", ILLARIA, ТНМК, Диля и "Бурдон". Завершится действо звездным вертепом. Сценарий написал сказочник из Черкащины Сашко Лирник.

"Рождество - это самый удивительный период, радостное время, который предвещает рождение сына Божьего. Время чудес, сказочных грез, семейного единения и колядок, звучащих отовсюду!" - отмечает основатель "Країна Мрій" Олег Скрипка.

В Днепре вход для детей и взрослых бесплатный. Стоимость билета для взрослых в Киеве составляет 30 грн.

Напомним, международный этнический фестиваль "Країна Мрій" существует с 2004 года.

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