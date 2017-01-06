В Киеве и Днипре проведут рождественскую "Країну Мрій"

7 января фестиваль "Країна Мрій" начнется в Киеве и Днипре. В столице "Рождество над Днепром" начнется в 11.00 на Певческом поле. В Днипре фестиваль стартует на площади Героев Майдана в полдень и продлится два дня.
В программе рождественская ярмарка, уличная еда, мастер классы по пению колядок, вырезанные вытынанок и плетения елочных украшений, передает Gazeta.ua.
Уже традиционно в Киеве состоится массовое пение рождественской колядки. 7 тыс посетителей фестиваля колядовали вместе в 2015 году на Софиевской Площади. Это рекорд "Країна Мрій".
В двух городах выступят Олег Скрипка и "Le Grand Orchestra", ILLARIA, ТНМК, Диля и "Бурдон". Завершится действо звездным вертепом. Сценарий написал сказочник из Черкащины Сашко Лирник.
"Рождество - это самый удивительный период, радостное время, который предвещает рождение сына Божьего. Время чудес, сказочных грез, семейного единения и колядок, звучащих отовсюду!" - отмечает основатель "Країна Мрій" Олег Скрипка.
В Днепре вход для детей и взрослых бесплатный. Стоимость билета для взрослых в Киеве составляет 30 грн.
Напомним, международный этнический фестиваль "Країна Мрій" существует с 2004 года.
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