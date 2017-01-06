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NEWSru.ua // Культура // Пятница, 6 января 2017 г.
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Порошенко напомнил о годовщине дня рождения героя нации Василия Стуса
время публикации: 11:23
последнее обновление: 12:54
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Порошенко напомнил о годовщине дня рождения героя нации Василия Стуса

Президент Петр Порошенко настаивает на важности исторической памяти, в частности, героев прошлого. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook в связи с годовщиной со дня рождения Василия Стуса.

"79 лет назад родился Василий Стус. Отважный борец против тирании, он стал настоящим героем нации. Помните героев прошлого - без них не было бы героев современности!" - написал Порошенко.

Поэт, писатель, переводчик и правозащитник родился 6 января 1938 года. Стус стал символом Украинского Сопротивления второй половины ХХ века. Роль Стуса в развитии украинской литературы ХХ века, восстановлении украинской государственности и национальной идеи сложно переоценить.

За правозащитную деятельность, и, в частности, за выступления по поводу репрессий против украинской интеллигенции в сентябре 1980 года поэт был осуждён к десяти годам заключения и пяти годам ссылки. Он отбывал наказание в лагере особого режима ВС-389/36 с. Кучино Чусовского района Пермской области.

1982 год поэт провел в камере-одиночке. На протяжении 1980-1985 гг. написал последний сборник своих стихотворений "Птах душі" ("Птица души"). Рукопись книги вернуть из архивов и дел КГБ-МВД не удается до сих пор.

Василий Стус умер в ночь с 3 на 4 сентября 1985 года в карцере лагеря.

Знаменитый немецкий писатель, Нобелевский лауреат Генрих Бёлль за книгу "Палимпсесты" выдвигал Стуса на получение Нобелевской премии.

В 1991 году за сборник избранных поэзий "Дорога боли" Василию Стусу присуждена Государственная премия Украины им. Т.Г.Шевченко (посмертно).

За свою короткую жизнь Василий Стус - поэт и правозащитник, член Украинской хельсинкской группы - оставил 6 томов произведений, большинство из которых переведены на английский и напечатаны на Западе.

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