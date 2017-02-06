Украинский мультфильм "Никита Кожемяка" устанавливает новые рекорды в международном прокате

Первыми странами, где зрители увидели созданного при поддержке Госкино "Никиту Кожемяке", стали Польша и Турция.
За первый уикенд первый украинский полнометражный 3D-анимационный фильм собрал в международном прокате: 637,023 PLN (4, 350 млн. Грн.) - в Польше и 423,552,43 TL (3,071 млн грн) – в Турции, а количество зрителей составило более 70 тысяч, передали в пресс-служб и Госкино.
"Мы очень волновались, как международный зритель воспримет украинский мультфильм, ведь для Украины это первый опыт. Первые отзывы очень положительные, поэтому мы с нетерпением ждем, как отреагируют на нашего Никиту в других странах!", - поделился Дмитрий Белинский, продюсер мультфильма "Никита Кожемяка".
Режиссер мультфильма Манук Депоян рассказал: "Повсюду дети правильно воспринимают хорошо, смешное и хорошее. Они смеются и переживают за героев, как и украинские дети. Например, переживали, чтобы Никита не поверил ведьме".
Следующие страны, куда отправится "The Dragon Spell", - именно такое название мультфильма в международном прокате – это Вьетнам, страны Балтии, Казахстан и Венгрия.
Напоминаем, что "Никита Кожемяка" за первый уикенд в Украине собрал более 5 млн. грн., а в целом за прокат 12 млн. грн. и его увидело более 200 тыс. украинских зрителей.
|
Cсылки по теме:
Для украинского мультфильма "Мавка. Лесная песня" будут искать инвесторов на Cartoon Movie в Бордо
// NEWSru.ua // Культура // 12 января 2017 г.
В Украине сняли первый мультфильм про УПА
// NEWSru.ua // Культура // 25 октября 2016 г.
В Украине создадут полнометражный мультфильм "Гав-Рик"
// NEWSru.ua // Культура // 19 октября 2016 г.
Появился тизер полнометражного украинского мультика "Никита Кожемяка"
// NEWSru.ua // Культура // 13 ноября 2015 г.
В Украине снимут продолжение легендарного мультсериала "Казаки"
// NEWSru.ua // Культура // 4 ноября 2015 г.