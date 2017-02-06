 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Культура // Понедельник, 6 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Билеты на "Евровидение" будут стоить от 40 до 200 евро
время публикации: 09:08
последнее обновление: 09:08
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте

Билеты на песенный конкурс Евровидение, который пройдет в Киеве, будут стоить от 40 до 200 евро, сообщил заместитель руководителя Национальной общественной телерадиокомпании Украины по вопросам проведения конкурса Павел Грицак в интервью Громадському. "В среднем, цена будет от 40 евро до 200, 200 с хвостиком евро - это VIP-билеты", - сообщил он.

Грицак уточнил, что стоимость рассчитывалась в соответствии с тем, что это международный конкурс, и билеты будут покупать не только украинцы. Чиновник также рассказал, что в результате открытого тендера уже выбран оператор продаж билетов.

"Минимальный доход, который планировали - 44 млн. Но после тендера мы ведем активные переговоры с победителем - и сейчас мы ожидаем, что доходы от продажи билетов будут более 60 млн гривен", - отметил он. По словам Грицака, билеты будут продаваться на 9 событий. Он добавил, что по поводу стоимости билетов ведется дискуссия с Европейским вещательным союзом относительно того, что билеты на Евровидение не могут стоить столько же, сколько в Европе, поскольку покупательная способность украинцев отличается от европейской. Напомним, что в Киеве состоялся первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017 от Украины. По результатам голосования жюри в финал вошли певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) и группа "Сальто Назад".

Участие в международном песенном конкурсе, который будет принимать Украина, подтвердили 43 страны. Полуфиналы состоятся в Киеве 9 и 11 мая, а финал - 13 мая. По предварительным прогнозам, во время проведения конкурса украинскую столицу посетит около 20 тыс. человек.

facebook

Cсылки по теме:

У "Евровидения-2017" появились слоган и логотип
// NEWSru.ua // Культура // 30 января 2017 г.

Страны начали назвать имена участников "Евровидения-2017"
// NEWSru.ua // Культура // 24 января 2017 г.

Расходы на Евровидение-2017 превысят ожидаемый доход. Как идёт подготовка к конкурсу
// NEWSru.ua // Культура // 6 января 2017 г.

Гройсман: "Евровидение-2017" в Киеве будет проведено на самом высоком уровне
// NEWSru.ua // Культура // 31 декабря 2016 г.

Команда "Евровидения-2017" объявила о наборе волонтёров
// NEWSru.ua // Культура // 20 декабря 2016 г.

"Евровидение-2017" пройдёт в столице Украины, подтвердил Европейский вещательный союз
// NEWSru.ua // Культура // 8 декабря 2016 г.

Президент подписал закон о договорной процедуре закупки товаров и услуг для организации "Евровидения-2017"
// NEWSru.ua // Культура // 7 декабря 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 09:24
 Facebook запустил сервис знакомств
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Понедельник, 6 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 09:24

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017