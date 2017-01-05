Экс-директор Львовской галереи отрицает пропажу старопечатных книг

На пресс-конференции, которая состоялась сегодня во Львове, новый директор Львовской национальной галереи искусств Тарас Возняк заявил об исчезновении почти сотни старинных книг. Предыдущий директор Лариса Возницкая это отрицает. Об этом сообщает Depo.Львов.

"Как директор я считаю это сфальсифицированным нападением на доброе имя Бориса Григорьевича Возницкого (отец Возницкой, который руководил галереей около 50 лет; сейчас галерея носит его имя. - ред.) и частично на меня", - заявила Возницкая.

Как информирует издание, Возницкая отметила, что этим делом должны заниматься правоохранительные органы и она готова им помогать. По ее словам, еще летом прошлого года, когда проводилась сверка, вся коллекция была на месте.

Тарас Возняк, который возглавил галерею осенью 2016 года, утверждает, что проверка выявила отсутствие 95 кириллических старопечатных книг и рукописей.

"Это дело далеко не ординарное. Мы проверили только кириллические старопечатные книги. Еще не проверены все латинские старопечатные книги, а также книги 19 века... Мы обнаружили отсутствие только 95 кириллических старопечатных книг. Также не нашли две рукописи и обнаружили некоторые факты замены экспонатов", - цитирует директора галереи Depo.Львов.

По его оценке, стоимость старинных книг на "черном рынке" может достигать десятков миллионов долларов. Руководство музея обратилось к Национальной полиции и прокуратуры.

Напомним, 4 января стало известно, что во Львовской галерее искусств пропали 95 уникальных старопечатных книг и два манускрипта. Стоимость пропажи, которую обнаружили в результате проверки, на черном рынке оценивается в десятки миллионов долларов, сообщили в пресс-службе учреждения.

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