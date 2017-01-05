Пропажу старопечатных книг из Львовской галереи назвали крупнейшей в истории Украины. Полиция открыла производство

Директор Львовской галереи искусств Тарас Возняк назвал пропажу из музея 95 уникальных старопечатных книг и 2 манускриптов XVI-XVIII вв. самой крупной в истории независимой Украины.

Об этом он заявил 5 января на специально созванной пресс-конференции во Львове, передает ZAXID.NET.

Проверка пока коснулась только кириллической части коллекции в Музее книги.

Ни точного списка пропавших старопечатных книг, ни их оценочной стоимости пока не называют. Эксперт и член комиссии, которая проверяла фонды Музея книги, Вера Фрис заявила, что среди пропавших есть один из двух экземпляров "Апостола" Ивана Федоровича, его же "Библия" и другие раритеты.

Тарас Возняк сообщил, что еще 4 января о пропаже были уведомлены министерство культуры и полиция. Музей книги на время будет закрыт для посетителей, а его научные сотрудники отстранены от работы. Также изъяты инвентарные книги и ключи от фондохранилища.

Бывший директор Львовской национальной галереи искусств Лариса Разинкова-Возницкая (2012-2016 гг.), дочь Бориса Возницкого, который возглавлял ЛГИ предыдущие 50 лет, уже заявила, что считает информацию о исчезновение старинных книг "нападением на доброе имя Бориса Григорьевича Возницкого и частично на меня". Разинкова-Возницкая требует на время расследования отстранить от должности Тараса Возняка, который возглавил ЛГИ 15 сентября 2016 года и сразу же инициировал инвентаризацию музейных фондов. Также она рассказала, что летом 2016 года силами сотрудников музея была проведена инвентаризация, которая пропажи не обнаружила. Впрочем под актом о проверке подписи Ларисы Возницкой нету.

Директор Музея книги Лариса Спасская считает целесообразным еще раз проверить кириллическую коллекцию старопечатных книг. Возможно, раритеты где-то найдутся, заявила она.

Между тем полиция уже открыла уголовное производство по факту исчезновения около 100 старинных книг из Львовской галереи искусств.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, производство открыто по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщалось, в мае прошлого года в Киеве из фондов Национальной библиотеки Украины им.Вернадского был похищен экземпляр древнейшей напечатанной на территории Украины книги – "Деяния и послания апостольские", изданной в 1574 году Иваном Федоровым во Львове тиражом около 1-1,2 тыс. экз. и которой в настоящее сохранилось примерно 120 экземпляров. Позже правда, в библиотеке уточнили, что похищенная книга Федорова является одной из древнейших, напечатанных на территории РФ книг "Деяния святых апостолов списана святым апостолом и евангелистом Лукою" 1563-1564 гг. издания. Так, в библиотеке хранились три экземпляра издания.

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