В Украине состоится международный флешмоб музейных cелфи

18 января 2017 состоится Международный флешмоб музейных cелфи. В Украине в этом году акция пройдет в третий раз, пишет Gazeta.ua.

Для участия в флешмобе нужно прийти в музей, сделать селфи на фоне любимого экспоната или рядом с ним и опубликовать его в Facebook, Twitter и Instagram с хэштегом #MuseumSelfie и тегом того музея, где вы сделаете фото.

"К сожалению, не получилось. Слишком темный угол для селфи. Но от проторенессансного пафоса свободы воли к соблазнам мусульманского рая в Музее Ханенко всего несколько шагов", - говорит участница прошлогодней акции Анна Рудык.

Если ваш любимый музей или галерея будет иметь выходной день, селфи можно сделать на фоне здания музея или с корешком входного билета в музей. Проверяйте, участвует ли в акции ваш любимый музей. К флешмобу разрешается приобщаться с прошлогодними фото.

Акция имеет два предостережения. Категорически запрещено использовать вспышку при фотосъемке, ведь это вредит музейным раритетам. Сделаное в музее селфи нельзя использовать как инструмент политической агитации.

Флешмоб организован в рамках Европейского проекта Culture Themes. В 2016 году к Международному дню музейного селфи присоединилось около 50 музеев.

Напомним, в декабре киевские музеи проводили дни открытых дверей.

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