Первыми финалистами отбора Евровидения 2017 стали TAYANNA и группа "Сальто Назад"

Национальный отбор Евровидения-2017 стартовал 4 февраля, когда первый полуфинал, по результатам голосования судей и зрителей, определил первых финалистов - TAYANNA и группа "Сальто Назад".

Об этом сообщает "Укринформ".

В первом полуфинале национального отбора соревновались 8 участников. Это - группа Скай (Skai), которая открыла полуфинал песней All My Love For You и получил от жюри 6 баллов по десятибалльной системе. Вторыми выступали бывший участник "Х-фактора" Рома Веремейчик и группа LUMIERE с композицией "Make It Real" и получили 2 балла.

Выступление группы Monochromea с песней Blue Bird жюри оценило в 3 балла, певицы из Грузии Laliko с песней Sugar whisper - всего в 1 балл. MamaRika (доныне известная как Эрика) с авторской песней "We Are One" получила от членов жюри 5 баллов. Арсен Мирзоян с песней "Geraldine", которую посвятил дочке Чаплина, - 4 балла.

Наивысший за вечер балл - 8 - судьи отдали группе "Сальто Назад" с песней "О Мамо". 7 баллов и второе место получила TAYANNA с песней "I Love You". Эти результаты совпали с мнением зрителей, таким образом определив первых двух финалистов.

В состав жюри вошли музыкальный продюсер отбора Константин Меладзе, победительница Евровидения-2016 Джамала, артист и композитор Андрей Данилко.

Второй полуфинал состоится 11 февраля, третий - 18 февраля. Исполнителя, который представит Украину на песенном конкурсе Евровиденье 2017, определит финальный нацотбор 25 февраля.

Ключевой лозунг "Евровидения" этого года, которое будет проходить в Киеве, звучит как "Celebrate Diversity", что означает "Будем уважать разнообразие". В основе дизайна логотипа песенного конкурса "Евровидение-2017" - традиционное украинское ожерелье намысто, которое является не только самым древним женским украшением, но и считается оберегом.

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