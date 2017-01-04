Из Львовской галереи пропали 95 экспонатов на десятки миллионов долларов

Во Львовской галерее искусств пропали 95 уникальных старопечатных книг и два манускрипта. Об этом сообщает Gazeta.ua.

Стоимость пропажи, которую обнаружили в результате проверки, на черном рынке оценивается в десятки миллионов долларов, сообщили в пресс-службе учреждения.

5 января руководство Львовской галереи искусств проведет пресс-конференцию, на которой расскажут подробности обнаружения пропажи. Она состоится в 12:00 во дворце Потоцких на ул. Коперника, 15.

Участие в мероприятии примут директор Львовской национальной галереи искусств Тарас Возняк, главный хранитель фондов Львовской национальной галереи искусств Игорь Хомин, эксперт, член комиссии по проверке Вера Фрис.

Ранее в Кыргызстане из Национальной библиотеки при неизвестных обстоятельствах пропали два раритетных издания XVI века: из хранилищ пропали книги "Апостол" (1564 года издания) и "Острожская Библия" (1581 года).

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