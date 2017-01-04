Учёные нашли тысячелетний автограф художника на стенах Софии Киевской

На стенах Софии Киевской ученые обнаружили тысячелетней давности автограф художника, который расписывал стены храма.

Таким образом ученые выяснили уже второе имя создателей фресок, сообщает ТСН.

Заместитель генерального директора по научной работе Национального заповедника "София Киевская" кандидат историчних наук Вячеслав Корниенко заметил до сих пор неизвестную букву "А" на стене на высоте пяти метров. Надписи примерно тысяча лет. Ученый убежден, что надпись "Господи, помоги своему рабу Кирияку" оставлена автором фресок. Как известно, храм расписывали греки по приглашению князя Владимира.

Всего в Софии исследовано почти семь тысяч граффити. Среди "авторов" были не только верующие - духовенство и княжеские лица тоже не гнушались писать на стенах. Большинство записей религиозного характера, но бывало всякое, например, записи проклятия, любовные послания.

Однако для ученых надписи на стенах - это прежде всего дополнительный исторический источник. К примеру, благодаря граффити установлено, что именно князь Владимир начал возводить Софию, а не Ярослав, как тот пытался себе в летописях приписать. Именно благодаря софиевским граффити ученые узнали, что даже тогда был высок процент грамотных. А с ХVI века началась большая миграция, и на стенах Софии появились названия других городов.

Ранее на территории Национального заповедника "София Киевская" были открыты для изучения фундаменты древнерусского здания XI века. Открытие этих фундаментов, по утверждениям ученых Национального заповедника "София Киевская", имеет важное научное значение, ведь предоставляет новую информацию относительно древнерусской архитектуры и техники выполнения тогдашних строительных работ.

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