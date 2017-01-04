Для проведения "Евровидения-2017" НТКУ арендовала помещения в МВЦ за более 35 миллионов

Национальная телекомпания Украины (НТКУ) заключила с ООО "Международный выставочный центр" (МВЦ, Киев) договор об аренде помещений для проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" на сумму 35,1 млн грн (с учетом НДС).

Согласно данным в системе электронных закупок Prozorro, соответствующий договор заключен 28 декабря 2016 года.

Как отмечается в тексте договора, НТКУ арендует помещения общей площадью 31,033 тыс. кв. м, включая три павильона на 28,018 тыс. кв. м и 16 конференц-залов на 3,015 тыс. кв. м. Также НТКУ сможет пользоваться прилегающими к МВЦ территориями общей площадью 39,1 тыс. кв. м, которые включают автомобильные стоянки, зеленую зону, дороги и тротуары.

Срок аренды для разных помещений начинается с 18 марта, 26 марта и 8 апреля, и заканчивается 21 мая 2017 года.

Предварительную оплату аренды помещений в сумме 28,08 млн грн (с учетом НДС) НТКУ должна осуществить в течение 12 дней со дня заключения договора. Остаточный размер арендной платы в сумме 7,02 млн грн (с НДС) должен быть уплачен не позже 31 мая 2017 года.

Компенсация стоимости потребленных коммунальных услуг будет осуществляться на основании дополнительного соглашения, которое должно быть заключено между сторонами до начала срока аренды.

Как указано в договоре, максимально допустимое количество посетителей, одновременно находящихся в здании МВЦ при проведении "Евровидения-2017", будет составлять 15 тыс. лиц.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ООО "Международный выставочный центр" зарегистрировано в 2006 году, основной вид деятельности – предоставление в аренду и эксплуатацию собственной или арендованной недвижимости.

Как сообщалось ранее, команда Евровидение-2017 пополнилась креативным продюсером песенного конкурса. Теперь вместе с шоу-продюсером Стюартом Барлоу (Barlow Stuart) над творческим наполнением Евровидения будет работать Олег Бондарчук – режиссер "Фабрики звезд" и "Голоса страны".

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