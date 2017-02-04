Стартует первый тур нацотбора на Евровидение-2017

Сегодня, 4 февраля, состоится первый полуфинал национального украинского отбора на Евровидение-2017.
Об этом сообщает сайт телеканала UА:Перший.
"Первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017 состоится уже в эту субботу, 4 февраля, в 19:00. В прямом эфире его покажет телеканал UА:Первый - в эфире и на своем сайте", - говорится в сообщении.
В первом полуфинале по результатам жеребьевки, которая состоялась 20 января, примут участие такие исполнители: группа СКАЙ, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, "Сальто Назад", MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.
Кроме указанных исполнителей, во время первого полуфинала украинского нацотбора выступит певица из Грузии Tako Gachechiladze и группа Naviband из Беларуси. Эти артисты будут представлять свои страны на Евровидении-2017.
Нынешний национальный отбор на Евровидение будет иметь три полуфинала, которые состоятся 4, 11 и 18 февраля. В каждом из полуфиналов выступят по восемь исполнителей. Имя артиста, который весной представит Украину на песенном конкурсе, определится в финале - 25 февраля.
Система голосования на национальном отборе остается такой же, как и в прошлом году: жюри выставляют участникам баллы, зрители голосуют посредством sms, после чего баллы от судей и зрителей суммируются.
Как сообщалось, ведущим нацотбора на Евровидение-2017 будет Сергей Притула. В жюри зрители снова увидят Константина Меладзе и Андрея Данилко. На этот раз вместо Русланы, которая была в жюри в прошлом году, к ним присоединится победительница Евровидения-2016 Джамала.
Участие в международном песенном конкурсе, который будет принимать Украина, подтвердили 43 страны. По предварительным прогнозам, во время проведения конкурса украинскую столицу посетит около 20 тыс. человек.
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