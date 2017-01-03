Дни украинского кино в Брюсселе откроет легендарная "Земля" Довженко в живом сопровождении "ДахиБрахи"

В Брюсселе 20-22 января пройдут Дни украинского кино. Это уже будет второй украинский фестиваль в бельгийской столице, который проводится в самом престижном Центре изобразительных искусств BOZAR.

Фестиваль откроет классическая немая лента выдающегося украинского кинорежиссера Александра Довженко "Земля" в живом сопровождении украинской этно-хаос группы "ДахаБраха", сообщает "Укринформ".

"Земля" Александра Довженко, созданная в 1930 году, это самый известный украинский фильм, образец авангардного кино. На международном референдуме кинокритиков в Брюсселе в 1958 году этот фильм был назван одним из 12 величайших достижений мирового кинематографа.

Ежегодные Дни украинского кино в Брюсселе презентуют на высоком международном уровне наиболее резонансные современные ленты, а также киноклассику в живом сопровождении известных украинских музыкантов.

В 2017 году, помимо фильма "Земля", будут представлены четыре новых ленты из Украины, отмеченных международными наградами.

Организаторами фестиваля являются Министерство иностранных дел Украины, Государственное агентство Украины по вопросам кино, Центр изобразительных искусств BOZAR, кинокомпания "Артхаус Трафик" при поддержке Национального Центра Александра Довженко и Общества украинцев Бельгии.

К слову, недавно украинская этно-хаос группа "ДахаБраха" выпустила свой 5-й студийный альбом "Шлях". По словам группы, "Шлях" – это история людей, чей путь к свободе лежит через огромные вызовы. Новый альбом посвящен "тем, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, тем, кто продолжает стоять на ее страже, и тем, что идет непростым путем свободного человека, не теряя надежды". Увидеть группу "ДахаБраха" в Украине можно будет уже в феврале, а после этого она отправится на гастроли в США.

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