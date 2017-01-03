В Чехии могут принудительно эксгумировать останки ещё трёх знаменитых украинцев. Правнуки Олеся одобрили перезахоронение

Перезахоронение тела писателя Александра Олеся в Украине возможно после получения согласия потомков выдающегося украинца.

Об этом во вторник 3 января рассказал министр культуры Украины Евгений Нищук, передает Еспресо.TV.

В Чехии могут принудительно эксгумировать останки ещё нескольких знаменитых укринцев



"Друг, можно сказать, собрат заботился о могиле Александра Олеся с женой. Сейчас он умер, и сын видит ситуацию как-то по-другому. Возможность перезахоронения, перевозки в Украину может рассматриваться только после того, как свяжутся с кем-то из потомков, выразят свое мнение. После этого мы, как государство, иметь право рассматривать вопрос перевозки", - сказал Нищук.

Министр также выразил мнение о необходимости перезахоронения на родине других выдающихся украинцев.

"Ситуация сложилась, с одной стороны, бытовая, с другой, это определенный сигнал, который должен натолкнуть нас на создание национального пантеона и возможно перезахоронения наших выдающихся личностей на родине. По всему миру разбросаны многие наши выдающихся деятели", - добавил министр.

Позже посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил, что родственники украинского поэта и писателя Александра Олеся найдены, и они согласились на его перезахоронение в Украине.

"Мы разыскали двоих канадских правнуков Александра Олеся. Семья согласна на его перезахоронение в Украине. Пусть ему пухом будет наша земля", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя Александра Олеся, а Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.

"Президент поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков Александра Олеся на Родину. Согласие на это уже дали потомки писателя. Также Петр Порошенко поручил Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине", - написал пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко на своей странице в Facebook во вторник 3 января поздно вечером.

"Александр Олесь должен быть перезахоронен в Украине. Лучшее место для этого - аллея почетных захоронений на Лукьяновском кладбище. Но решение этой конкретной проблемы не решает проблему в целом. По всему миру разбросаны могилы выдающихся украинцев", - написал в Facebook Владимир Вятрович, директор Украинского института национальной памяти.

Напомним, останки писателя, похороненного в Чехии, принудительно эксгумированы, а в его могиле на Ольшанском кладбище в Праге собираются похоронить другого человека.

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию с принудительной эксгумацией останков Олеся в Чехии. В свою очередь МИД Украины сообщил, что останки Олеся и его жены перемещены в депозитарий кладбища до решения родственников о месте их окончательного захоронения.

Министр инфраструктуры Владимир Емельян заявил, что кроме писателя Александра Олеся в Украине следует перезахоронить тела Степана Бандеры, Романа Шухевича, Симона Петлюры, Владимира Винниченко и других выдающихся украинцев.

Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после похорон родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере 20 тыс. чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс. грн). По словам представителей украинской общины, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Олеся. Представители украинской диаспоры сообщали, что перезахоронение было запланировано на 12.00 3 января. Могилу писателя уже раскопали. На Ольшанском кладбище находились представители украинской диаспоры, ожидавшие консула.

В Чехии могут принудительно эксгумировать останки ещё нескольких знаменитых укринцев



В Чехии этого года только на Ольшанском кладбище в Праге могут принудительно эксгумировать останки еще нескольких выдающихся украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Института национальной памяти.

В частности, в этом году только на Ольшанском кладбище в Праге могут принудительно эксгумировать останки драматурга, одного из отцов современного украинского модерного театра Спиридона Черкасенко; общественного деятеля, педагога Арины Ефремовой-Дурдукивской; инженера-строителя Александра Ярошевского.

В пресс-службе Института национальной памяти сообщили, что в целом за пределами Украины находится свыше 250 тысяч захоронений представителей украинской военно-политической эмиграции, деятелей науки и культуры.

В Украинском институте национальной памяти считают, что Украина сама должна инициировать возвращение на родную землю для захоронения в Национальном пантеоне выдающихся украинцев.

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