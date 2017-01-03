В Чехии принудительно эксгумировали останки украинского писателя Александра Олеся

Останки известного украинского писателя Александра Олеся, который похоронен в Чехии, принудительно эксгумированы. Об этом во вторник, 3 января, сообщает ZN.UA.

Издание отмечает, что в могиле Олеся собираются похоронить другого человека.

Как известно, Александр Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после похорон родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, размером в 20 тыс чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс гривень - ред.).

По словам представителей местной украинской общины, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле Олеся.

По словам украинских диаспорян, перезахоронение запланировано на 12.00 3 января 2017 года, планы дальнейшего захоронения останков Олеся и его жены неизвестны. Сейчас на Ольшанском кладбище находятся представители украинской диаспоры, которые ждут консула.

Министр информполитики Юрий Стець отметил в комментарии, что соответствующие государственные учреждения уже проинформированы о проблеме и пытаются решить ее.

В свою очередь, Министерство иностранных дел попросило направить им информационный запрос.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел изучить вопрос перезахоронения украинского поэта и писателя Александра Олеся в Украине, заявляет пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент Украины поручил Министерству иностранных дел срочно вмешаться в ситуацию с захоронением известного украинского писателя Александра Олеся в Чехии, а также связаться с его родственниками по поводу изучения вопроса перезахоронения его в Украине", - сообщил Цеголко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник, 3 января.

Министерство иностранных дел Украины срочно вмешаться в ситуацию захоронения известного украинского писателя Александра Олеся в Чехии. На этом настоял Петр Порошенко, сообщает Святослав Цеголко в своем Facebook.

Также МИД свяжется с родственниками писателя Александра Олеся в Канаде для выяснения возможности перезахоронения его в Украине.

Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что останки украинского писателя Александра Олеся следует перезахоронить на Лукьяновском кладбище в Киеве. Об этом Вятрович написал на своей странице в Facebook.

"Александр Олесь должен быть перезахоронен в Украине. Лучшее место для этого - аллея почетных захоронений на Лукьяновском кладбище", - убежден он.

Однако, по словам Вятровича, решение вопроса с перезахоронением праха Олеся не решает проблему в целом.

"По всему миру разбросаны могилы выдающихся украинцев. Часть из них останется на месте и потребует совместной опеки местных украинских общин и украинского государства. Часть следует перезахоронить в Украине из-за невозможности заботиться о них на месте нынешнего захоронения. А что касается наиболее выдающихся украинцев - наше государство само должно инициировать их возвращение на родную землю для захоронения в национальном пантеоне", - отметил руководитель Украинского института национальной памяти.

Министерство иностранных дел Украины по поручению Порошенко через посольство Украины в Праге предпринимает меры для сохранения и дальнейшего перезахоронения украинского поэта, писателя Александра Олеся и его жены.

"При вмешательстве посольства Украины останки Александра Олеся и жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников Александра Олеся, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения останков. После соответствующего решения посольство Украины в Праге предпримет все меры для надлежащего перезахоронения останков Александра Олеся и его жены", - сказано в сообщении.

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