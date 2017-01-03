Лорак и Повалий похвастались участием почти во всех новогодних концертах в России

Украинские певицы Ани Лорак и Таисия Повалий приняли участие практически во всех возможных крупных российских новогодних программах.
Так, Ани Лорак опубликовала в Instagram список российских концертов со своим участием.
Ее примеру последовала Повалий.
Лорак и Повалий никогда не скрывали свою "дружбу" с Россией. Так, Повалий, буквально через несколько месяцев после аннексии украинского Крыма, приехала в Ялту петь на праздновании днея России. А продюсер и муж певицы Игорь Лихута не видит в этом ничего зазорного: "Мы не воюем, у нас нет слова "война", у нас есть определенные проблемы, на определенной территории. Мы артисты, нас приглашают на фестиваль. У нас в стране, к сожалению, ничего не проходит. Мы решили принять приглашение. Таисия - артистка, она должна петь для людей", - заявил Лихута.
Ани Лорак украинское общество уже давно объявило бойкот – напомним, 1 декабря, когда на Майдане разогнали студентов - Каролина получала в Кремле "Золотой граммофон", а 25 февраля, когда хоронили убитых на Грушевского, она пела на свадьбе сына бывшего спикера Верховной Рады Литвина.
Отметим, ранее сообщалось, что кроме Лорак и Повалий в российских новогодних концертах будут участвовать также "кролики" Владимир Моисеенко и Владимир Данилец, а также певицы Наташа Королева и София Ротару.
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