В 2017 году выйдут фильмы о Джамале и Дзидзьо. 10 украинских картин получили международные награды

В 2017 году в кинопрокат выйдут фильмы с участием украинских музыкантов Джамалы и Дзидзьо: документальная лента Анны Акулевич Jamala.UA об известной певице и "Dzidzio "Контрабас" – новая работа режиссера Любомира Левицкого ("Тени незабытых предков"). Название нового проекта Левицкого о многом расскажет, пишет Дмитрий Левицкий в своем материале для ZN.UA.

А вот что говорит в одном из интервью режиссер: "Эта лента реально откроет нового киногероя для Украины и нового для страны актера Дзидзьо. Потому что у него огромный талант и большое желание дарить людям позитив".

В новом году на украинских экранах можно ожидать около 40 отечественных кинопремьер. Некоторые из них перейдут из 2016-го (поскольку по каким-то причинам на экранах не стартовали). Некоторые специально готовятся именно под Новый год. Жанровая палитра довольно яркая: фэнтези, социальные драмы, документальные проекты.

Десять фильмов, созданных при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, в 2016 году стали победителями международных и всеукраинских фестивалей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе агентства.

Так, лента Тараса Ткаченко "Гнездо горлицы", которая за первый уикенд проката собрала 552 тыс. грн, кроме победы на Одесском международном фестивале, получила приз экуменического жюри Международного кинофестиваля Мангейм-Гейдельберг.

"Исполнительница главной роли в фильме "Гнездо горлицы" Римма Зюбина получила "Личную награду за достижения в непревзойденном исполнении роли" на этом же фестивале", - добавили в пресс-службе Госкино.

К тому же, полнометражную ленту, которая рассказывает о судьбе женщины-заробитчанки, признали лучшим художественным фильмом по версии жюри 4-го Индийского международного кинофестиваля.

Лучшим иностранным фильмом стала картина Елены Демьяненко "Моя бабушка Фанни Каплан", завоевав победу на London Crystal Palace International Film Festival.

А исполнителя одной из главных ролей фильма Мирослава Слабошпицкого наградили призом за лучшую актерскую работу на Одесском международном кинофестивале.

Кроме того, награды получили короткометражный фильм "Кровянка" и две серии анимационного цикла "Профессионалы".

"Короткометражный фильм "Кровянка" режиссера Аркадия Непиталюка признан лучшим фильмом Национального конкурса 46-го междунароного фестиваля "Молодость". Две серии анимационного цикла "Профессионалы" - "Повар" и "Столяр" - отмечены специальным упоминанием жюри в номинации "Телесериалы" Международным фестивалем анимационных фильмов для детей и молодежи "Золотая монета Константина" в Сербии", - говорится в сообщении.

Кинокартина "Живой костер" режиссера Остапа Костюка получила приз за лучшую операторскую работу на американском конкурсе Salem Film Fest 2016.

А документальный фильм Анастасии Харченко "Бекендор" выиграл главную награду в номинации "Фильмы об охране природы/окружающей среды/дикой природы" на Международном кинофестивале в Бангладеш CreActive International Open Film.

Среди победителей международных фестивалей есть и украинские проекты, еще не дошедшие до стадии проката. Так, в частности, сценарий Марыси Никитюк "Когда падают деревья" стал победителем 10 сессии Scrip Teast Award, которая проводилась в рамках Каннского кинофестиваля.

Главный приз конкурса Works-in- Progress получил украинско-словацкий кинопроект "Граница" режиссера Петера Бебьяка, а украинско-итальянский кинопроект "Изи" режиссера Андреа Маньяни завоевал специальную награду жюри конкурса Works-in-Progress индустриальной секции Baltic Event XX Международного кинофестиваля Tallinn Black Nights Film Festival.

А кинопроект Ярослава Лодыгина "Ворошиловград" получил награду Best Pitch Award на крупнейшем рынке копродукции Восточной и Западной Европы Connecting Cottbus 2016 в Германии.

Кроме того, в Украине в этом году вышло четыре фильма в сотрудничестве с иностранными партнерами.

"В Украине в 2016 году в прокат вышли 4 фильма в копродукции с иностранными партнерами: "Теперь я буду любить тебя" (Грузия - Украина), "Живая ватра" (Украина - Польша), "Гнездо горлицы" (Украина - Италия) и "Моя бабушка Фани Каплан" (Украина - Франция)", - отметили в ответе на информационный запрос.

Как сообщалось, Госкино выделит 1 100 000 грн на документальный фильм "Какофония Донбасса". Также напомним, Госкино заключило контракт на создание полнометражного мюзикла "Гуцулка Ксеня".

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