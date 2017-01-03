 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Культура // Вторник, 3 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В 2017 году выйдут фильмы о Джамале и Дзидзьо. 10 украинских картин получили международные награды
время публикации: 08:51
последнее обновление: 10:41
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

В 2017 году в кинопрокат выйдут фильмы с участием украинских музыкантов Джамалы и Дзидзьо: документальная лента Анны Акулевич Jamala.UA об известной певице
"Dzidzio "Контрабас" – новая работа режиссера Любомира Левицкого ("Тени незабытых предков"). Название нового проекта Левицкого о многом расскажет
Лента Тараса Ткаченко "Гнездо горлицы", которая за первый уикенд проката собрала 552 тыс. грн, кроме победы на Одесском международном фестивале, получила приз экуменического жюри Международного кинофестиваля Мангейм-Гейдельберг
Лучшим иностранным фильмом стала картина Елены Демьяненко "Моя бабушка Фани Каплан", завоевав победу на London Crystal Palace International Film Festival
Кинокартина "Живой костер" режиссера Остапа Костюка получила приз за лучшую операторскую работу на американском конкурсе Salem Film Fest 2016

В 2017 году в кинопрокат выйдут фильмы с участием украинских музыкантов Джамалы и Дзидзьо: документальная лента Анны Акулевич Jamala.UA об известной певице и "Dzidzio "Контрабас" – новая работа режиссера Любомира Левицкого ("Тени незабытых предков"). Название нового проекта Левицкого о многом расскажет, пишет Дмитрий Левицкий в своем материале для ZN.UA.

А вот что говорит в одном из интервью режиссер: "Эта лента реально откроет нового киногероя для Украины и нового для страны актера Дзидзьо. Потому что у него огромный талант и большое желание дарить людям позитив".

В новом году на украинских экранах можно ожидать около 40 отечественных кинопремьер. Некоторые из них перейдут из 2016-го (поскольку по каким-то причинам на экранах не стартовали). Некоторые специально готовятся именно под Новый год. Жанровая палитра довольно яркая: фэнтези, социальные драмы, документальные проекты.

Десять фильмов, созданных при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, в 2016 году стали победителями международных и всеукраинских фестивалей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе агентства.

Так, лента Тараса Ткаченко "Гнездо горлицы", которая за первый уикенд проката собрала 552 тыс. грн, кроме победы на Одесском международном фестивале, получила приз экуменического жюри Международного кинофестиваля Мангейм-Гейдельберг.

"Исполнительница главной роли в фильме "Гнездо горлицы" Римма Зюбина получила "Личную награду за достижения в непревзойденном исполнении роли" на этом же фестивале", - добавили в пресс-службе Госкино.

К тому же, полнометражную ленту, которая рассказывает о судьбе женщины-заробитчанки, признали лучшим художественным фильмом по версии жюри 4-го Индийского международного кинофестиваля.

Лучшим иностранным фильмом стала картина Елены Демьяненко "Моя бабушка Фанни Каплан", завоевав победу на London Crystal Palace International Film Festival.

А исполнителя одной из главных ролей фильма Мирослава Слабошпицкого наградили призом за лучшую актерскую работу на Одесском международном кинофестивале.

Кроме того, награды получили короткометражный фильм "Кровянка" и две серии анимационного цикла "Профессионалы".

"Короткометражный фильм "Кровянка" режиссера Аркадия Непиталюка признан лучшим фильмом Национального конкурса 46-го междунароного фестиваля "Молодость". Две серии анимационного цикла "Профессионалы" - "Повар" и "Столяр" - отмечены специальным упоминанием жюри в номинации "Телесериалы" Международным фестивалем анимационных фильмов для детей и молодежи "Золотая монета Константина" в Сербии", - говорится в сообщении.

Кинокартина "Живой костер" режиссера Остапа Костюка получила приз за лучшую операторскую работу на американском конкурсе Salem Film Fest 2016.

А документальный фильм Анастасии Харченко "Бекендор" выиграл главную награду в номинации "Фильмы об охране природы/окружающей среды/дикой природы" на Международном кинофестивале в Бангладеш CreActive International Open Film.

Среди победителей международных фестивалей есть и украинские проекты, еще не дошедшие до стадии проката. Так, в частности, сценарий Марыси Никитюк "Когда падают деревья" стал победителем 10 сессии Scrip Teast Award, которая проводилась в рамках Каннского кинофестиваля.

Главный приз конкурса Works-in- Progress получил украинско-словацкий кинопроект "Граница" режиссера Петера Бебьяка, а украинско-итальянский кинопроект "Изи" режиссера Андреа Маньяни завоевал специальную награду жюри конкурса Works-in-Progress индустриальной секции Baltic Event XX Международного кинофестиваля Tallinn Black Nights Film Festival.

А кинопроект Ярослава Лодыгина "Ворошиловград" получил награду Best Pitch Award на крупнейшем рынке копродукции Восточной и Западной Европы Connecting Cottbus 2016 в Германии.

Кроме того, в Украине в этом году вышло четыре фильма в сотрудничестве с иностранными партнерами.

"В Украине в 2016 году в прокат вышли 4 фильма в копродукции с иностранными партнерами: "Теперь я буду любить тебя" (Грузия - Украина), "Живая ватра" (Украина - Польша), "Гнездо горлицы" (Украина - Италия) и "Моя бабушка Фани Каплан" (Украина - Франция)", - отметили в ответе на информационный запрос.

Как сообщалось, Госкино выделит 1 100 000 грн на документальный фильм "Какофония Донбасса". Также напомним, Госкино заключило контракт на создание полнометражного мюзикла "Гуцулка Ксеня".

facebook

Cсылки по теме:

Исторический боевик "Червоный" по роману Кокотюхи выйдет на экраны весной 2017-го
// NEWSru.ua // Культура // 23 декабря 2016 г.

На съёмки фильма "Залишенець. Чёрный Ворон" Госкино даёт почти 12 миллионов. Сценаристом стал Кокотюха
// NEWSru.ua // Культура // 19 декабря 2016 г.

Госкино даст почти 24 миллиона на производство фильма "Киборги" о защитниках ДАП
// NEWSru.ua // Культура // 19 декабря 2016 г.

Госкино даст на создание украинско-французской документалки "Какофония Донбасса" более миллиона
// NEWSru.ua // Культура // 14 декабря 2016 г.

Госкино полностью профинансирует патриотическую драму "Чашечка по кругу"
// NEWSru.ua // Культура // 6 декабря 2016 г.

Фильм "Гнездо горлицы" завоевал приз Международного кинофестиваля Мангайм-Гайдельберг
// NEWSru.ua // Культура // 22 ноября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 12:53
 54% американцев сомневаются в лидерских способностях Трампа
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 3 января 2017 г.  

Последняя новость – 12:53

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017