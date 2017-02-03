Госкомтелерадио назвало лауреатов премии имени Леси Украинки

Комитет Госкомтелерадио по присуждению премии Кабинета министров Украины имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества определил лауреатов за 2016 год.

Об этом в пятницу 3 февраля сообщается на Правительственном портале.

"Путем тайного голосования лауреатами премии стала писательница Анна Чубач (книга "Малюємо, читаємо, пишемо", издательство "Букрек"), художник-график Арсен Джаникьян за художественное оформление 5 сказочных повестей о Мэри Поппинс английской писательницы Памелы Трэверс (издательство "Рідна мова")", - говорится в сообщении.

Также лауреатом стал творческий коллектив художественного фильма "Трубач" (кинокомпания "Укркино") в составе автора сценария Анастасии Матешко, режиссера-постановщика Анатолия Матешко, оператора-постановщика Юрия Короля, актеров Леонида Шевченко и Риммы Зюбиной.

В номинации "Театральные представления для детей и юношества" премию решено в этом году не присуждать.

"Всего на соискание премии было подано 43 работы тридцати двух номинантов. 18 работ поступили в номинацию "Литературные произведения для детей и юношества", 19 - в номинацию "Художественное оформление книг для детей и юношества", 4 - в номинацию "Театральные представления для детей и юношества" и 2 - в номинацию "Кинопроизведения для детей и юношества", - сообщают в Госкомтелерадио.

Первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак подчеркнул, что конкурс на соискание премии Кабинета Министров Украины им.Л.Украинки имеет целью поощрить художников создавать произведения для детей и юношества и в то же время вспомнить о творчестве выдающей поэтессы, прославленной дочери украинского народа Леси Украинки.

"Все представленные на рассмотрение Комитета произведения направлены на воспитание подрастающего поколения в духе национального достоинства, любви к семье и Родине, национальных традиций, родного языка", - сказал он.

Напомним, что в прошлом году лауреатом премии имени Леси Украинки была признана книга "АБВ, или Операция "Ставкозавр" Павла Куща, изданная в 2014 году журналом "Донбасс" и Национальным союзом писателей Украины.

Справка

Анна Чубач - автор около 60 книг для взрослых и детей, свыше 300 лирических песен, музыкальной азбуки "Алфавітні усмішки", композитором которой является Александр Билаш, музыкальной сказки "Пані Киця" и многих иллюстрированных оригинальных азбук. Ее стихи уже более 15 лет используются в качестве учебного материала в учебниках школ Украины. Анна Чубач - лауреат всеукраинских литературных премий имени Павла Усенко, Маруси Чурай, С. Гулака-Артемовского и международной премии "Дружба". Стихи поэтессы переведены на русский, английский, немецкий, чешский, болгарский, венгерский, монгольский и другие языки.

Арсен Джаникьян - член Национального союза художников Украины, член Союза дизайнеров Украины, участник областных, республиканских и международных художественных выставок. Книжной графикой занимается с 1990 года. Сотрудничал со многими украинскими издательствами, создал немало прекрасных иллюстраций к детским книгам: "Сказки" М.Слабошпицкого (2006), "Паутина Шарлотты" Э.Б.Уайт (2009), "Путешествие Голубой Стрелы" и "Приключения Чиполлино" Джанни Родари (2010), "Пеппи Длинный Чулок" и "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" А.Линдгрен (2012-2013) и другие.

Детский фильм "Трубач", созданный в 2014 году известным украинским актером и режиссером Анатолием Матешко по сценарию Анастасии Матешко, с успехом прошел на экранах Украины, получил положительные отзывы в СМИ. Положенная в его основу история юного музыканта позволила его авторам создать увлекательный фильм-мюзикл. Главную роль в фильме сыграл непрофессиональный актер Леонид Шевченко. Сейчас ему 17 лет. Он окончил Киевскую гимназию биотехнологий и поступил в Институт биологии КНУ имени Тараса Шевченко.

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