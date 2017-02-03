Группа Nikita представила новый черно-белый клип

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Группа Nikita наконец выпустила долгожданный клип на свою новую композицию "Несмелая", пишет ТСН.
Долгое время солистка коллектива Даша Астафьева интриговала фанатов соблазнительными кадрами со съемок в Сети, и вот, наконец, показала что в итоге получилось.
Режиссером нового видео стал Алан Бадоев. По его задумке в черно-белом клипе появляется одна только Даша. Звезда предстает в видеоработе в образе ранимой, нежной и романтичной девушки.
Из одежды на Даше – лишь полупрозрачная ночнушке, из-под которой проглядывают аппетитные формы звезды. Иногда Астафьева предстает в черном плаще, в котором соблазнительно ест яблоко. На съемочной площадке Даше также составила компанию змея.
Оператором клипа стал Ярослав Пилунский, музыку и слова композиции создал Дмитрий Мироненко. Аранжировкой занималась Monatik Chilibi Sound.
Ранее Потап и Настя показали новый клип с кровью и плётками.
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