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NEWSru.ua // Культура // Пятница, 3 февраля 2017 г.
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Группа Nikita представила новый черно-белый клип
время публикации: 08:58
последнее обновление: 09:03
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Группа Nikita наконец выпустила долгожданный клип на свою новую композицию "Несмелая", пишет ТСН.

Долгое время солистка коллектива Даша Астафьева интриговала фанатов соблазнительными кадрами со съемок в Сети, и вот, наконец, показала что в итоге получилось.

Режиссером нового видео стал Алан Бадоев. По его задумке в черно-белом клипе появляется одна только Даша. Звезда предстает в видеоработе в образе ранимой, нежной и романтичной девушки.

Из одежды на Даше – лишь полупрозрачная ночнушке, из-под которой проглядывают аппетитные формы звезды. Иногда Астафьева предстает в черном плаще, в котором соблазнительно ест яблоко. На съемочной площадке Даше также составила компанию змея.

Оператором клипа стал Ярослав Пилунский, музыку и слова композиции создал Дмитрий Мироненко. Аранжировкой занималась Monatik Chilibi Sound.

Ранее Потап и Настя показали новый клип с кровью и плётками.

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Пятница, 3 февраля 2017 г.  

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